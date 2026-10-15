Στο νοσοκομείο στρατιώτης: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθάριζε σκοπιά - Νοσηλεύεται στην εντατική

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας, ο οπλίτης αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησίον σκοπιάς.

Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, το οποίο έσπευσε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο οπλίτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των θεράποντων ιατρών, παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Οι οικείοι του έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.