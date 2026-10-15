Αλλάζει η διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών – Στο τραπέζι η ανάληψη αρμοδιοτήτων από τους ΕΟΑ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι αξιοποιήθηκε δημιουργικά το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στις δύο πλευρές για να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή, το Υπουργείο συμφώνησε στα αιτήματα των ΕΟΑ, οι οποίοι είχαν θέσει προϋποθέσεις για να αναλάβουν τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι θα δοθούν μερικές εβδομάδες για να επικαιροποιηθούν τα νομοσχέδια και να ενσωματωθεί η συμφωνία. Παράλληλα, η Νομική Υπηρεσία θα εξετάσει ζητήματα συνταγματικότητας που έχουν τεθεί. Η Επιτροπή, πρόσθεσε, θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση την κατ’ άρθρο συζήτηση μόλις παραλάβει τα τελικά κείμενα. «Χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται» από την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε παρωχημένη και μη εφαρμόσιμη.

Για τις επικίνδυνες οικοδομές, ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι το αρμόδιο Υπουργείο ζήτησε χρόνο μέχρι τις 29 του μήνα για τους αναγκαίους χειρισμούς. Είπε επίσης ότι ένας έγκαιρος κοινωνικός διάλογος θα είχε διευκολύνει τη νομοθετική προσπάθεια, ωστόσο δόθηκε πρόσθετος χρόνος για την επίτευξη συγκλίσεων λόγω των σοβαρών ενστάσεων που καταγράφηκαν.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, χαιρέτισε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, σημειώνοντας ότι μένει να φανεί στην πράξη αν το κεντρικό κράτος θα προσφέρει τη στήριξη που ζητούν οι ΕΟΑ. Ο ΔΗΣΥ, ανέφερε, διατηρεί τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις που είχε καταθέσει κατά τη συζήτηση επί της αρχής, οι οποίες θα τεθούν ξανά στην κατ’ άρθρο εξέταση. Τόνισε ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να είναι σαφής και να εξυπηρετεί «τη χρηστή διοίκηση, τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και ασφαλώς την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου».

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το θετικό κλίμα της συζήτησης και τον στόχο αντιμετώπισης ενός προβλήματος που, όπως είπε, ταλαιπωρεί την Κύπρο εδώ και δεκαετίες και επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Χαιρέτισε την αποδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών των αιτημάτων των ΕΟΑ. Όπως ανέφερε, πρόθεση είναι οι οργανισμοί να αναλάβουν την αρμοδιότητα μετά την πάροδο δύο χρόνων, την 1η Ιανουαρίου 2029, εφόσον συμφωνηθούν και εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα. Υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες ενέργειες και αποτελέσματα και χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τόσο τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών επιτροπών όσο και την καθιέρωση τεχνικού ελέγχου των κτηρίων (MOT).

Ο κ. Παπαχαραλάμπους συνέδεσε το θέμα με την αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών, λέγοντας ότι στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η ψήφιση νομοθεσίας αλλά και η πρακτική εφαρμογή της, με σαφείς αρμοδιότητες και αποτελεσματικούς ελέγχους προς όφελος των πολιτών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη σύγκλιση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κτηματολογίου και των ΕΟΑ, οι οποίοι προηγουμένως είχαν διαφορετικές απόψεις. Όπως είπε, φαίνεται ότι επιλύθηκαν τεχνικά και οικονομικά ζητήματα, τουλάχιστον για την αρχική περίοδο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ο κ. Λεωνίδου είπε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό στην Ολομέλεια, καθώς επηρεάζει μεγάλο αριθμό πολιτών και η σημερινή κατάσταση συνοδεύεται από σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών. Αναφέρθηκε ειδικά στην απουσία νομικής προσωπικότητας των επιτροπών, η οποία, όπως εξήγησε, δυσχεραίνει την ανάληψη ευθύνης για τη συντήρηση οικοδομών και την αντιμετώπιση επικίνδυνων ή ετοιμόρροπων κτηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ