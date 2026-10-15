Εργοστάσιο ασφάλτου στο Μιτσερό: Όχι από το Ανώτατο στην προσφυγή των κοινοτήτων σε τρίτο βαθμό

Η ομόφωνη απόφαση εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη, και αφορά τα κοινοτικά συμβούλια Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδιού, Μενοίκου, Μαλούντας και Ορούντας. Τα συμβούλια ζητούσαν την ακύρωση απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά του εργοστασίου της Prometheas Asphalt Ltd από την περιοχή Τσερίου στα διοικητικά όρια της κοινότητας Μιτσερού.

Οι κοινότητες είχαν προσβάλει την έγκριση της πολεοδομικής άδειας με προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Στη συνέχεια άσκησαν έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και ζήτησαν προσωρινή αναστολή της άδειας, καθώς και διάταγμα που θα απαγόρευε τις εργασίες για την υλοποίησή της έως την εκδίκαση της έφεσης.

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε το αίτημα στις 16 Ιουνίου 2026. Έκρινε ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν τεκμηρίωναν στον απαιτούμενο βαθμό τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης ζημιάς στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον από τη λειτουργία του εργοστασίου. Ακολούθως, τα κοινοτικά συμβούλια ζήτησαν από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο άδεια για εξέταση της υπόθεσης σε τρίτο βαθμό.

Στην αίτησή τους υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου αποκλίνει από πάγια νομολογία, ότι εισήγαγε νέα προϋπόθεση για την έκδοση προσωρινού διατάγματος και ότι η υπόθεση εγείρει ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, καθώς αφορά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Η Δημοκρατία και η εταιρεία υποστήριξαν ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την παροχή άδειας που θα ενεργοποιούσε τη δικαιοδοσία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η αίτηση δεν ανέδειξε νομικό ζήτημα που να δικαιολογεί την ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του σε τρίτο βαθμό. Όπως ανέφερε, «σκοπός δεν είναι ο έλεγχος της ορθότητας της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου». Διευκρίνισε ότι πρέπει να τεκμηριώνονται συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις και όχι απλώς να εκφράζεται διαφωνία με την κρίση του προηγούμενου δικαστηρίου.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των στοιχείων από το Διοικητικό Εφετείο, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι το Εφετείο κατέληξε πως δεν τεκμηριώθηκε ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς «τουλάχιστον στο επίπεδο της σοβαρής πιθανολόγησης». Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή νομολογία που επικαλέστηκαν οι αιτητές δεν επιβάλλει την αυτόματη χορήγηση προσωρινής προστασίας, ανεξάρτητα από τα δεδομένα κάθε υπόθεσης.

Το Δικαστήριο επεσήμανε επίσης ότι η συγκεκριμένη διαδικασία «δεν αφορά και δεν καθορίζει τα ουσιαστικά δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών». Όπως σημείωσε, τα δικαιώματα αυτά θα κριθούν στο πλαίσιο της εκκρεμούς έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, για την οποία έχουν δοθεί οδηγίες σύντομης εκδίκασης.

«Ως απόρροια των πιο πάνω δεν τεκμηριώνονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας προς ενεργοποίησης της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου», κατέληξε το Δικαστήριο, απορρίπτοντας την αίτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ