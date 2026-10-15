Καταρρακτώδεις βροχές και ομίχλη επηρεάζουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού

Λόγω των βροχών και της ομίχλης, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία του αυτοκινητοδρόμου υπάρχει ροή και συσσώρευση νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.