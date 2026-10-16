Σε άθλια κατάσταση η αποβάθρα της μαρίνας Λάρνακας - Στον αέρα η ασφάλεια των πεζών, στον πάγο τα έργα

Πρόκειται για μια ιστορική τοποθεσία (η αρχική κατασκευή της αποβάθρας τοποθετείται περί το 1878), που αποτελεί σήμα κατατεθέν για τη Λάρνακα, την οποία επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες ξένοι και ντόπιοι. Και όμως, η κατάσταση του ξύλινου δαπέδου της αποβάθρας παρουσιάζει πολλά θέματα, αφού σε αρκετά σημεία τα σανίδια έχουν φθαρεί, υποχωρούν προς τα κάτω και είναι σε ανισορροπία με τα υπόλοιπα, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας για τους πεζούς. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, το ξύλινο δάπεδο της αποβάθρας δεν έχει αντικατασταθεί ούτε καν έχει τύχει κάποιας ουσιαστικής συντήρησης εδώ και πολλά χρόνια, εξού και παρουσιάζει την υφιστάμενη άσχημη εικόνα, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε.

Κι όλα αυτά ενώ τα αρμόδια κρατικά τμήματα προσπαθούν να βρουν τη λύση ως προς τον χειρισμό της εκκρεμότητας που έχει παρουσιαστεί σε σχέση με το νομικό πλαίσιο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μαρίνας, όπως αναφέρθηκε και κατά την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μεταξύ της υπουργού Εύης Τσολάκη και του δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα. Κατά τη συνάντηση, η κ. Τσολάκη επιβεβαίωσε ότι προέκυψε εμπλοκή σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μαρίνας και συγκεκριμένα με το θέμα μεταφοράς της ιδιοκτησίας της από το Υπουργείο Μεταφορών στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), η οποία έχει αναλάβει επίσημα το έργο ανάπτυξης σε λιμάνι και μαρίνα μετά το ναυάγιο με την κοινοπραξία Kition Ocean Holdings.

Αντίθετα με τη μαρίνα, θετικές για τη Λάρνακα είναι οι γνωματεύσεις που εξασφαλίστηκαν σε σχέση με το λιμάνι, το οποίο πλέον μπορεί να μεταφερθεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αρχής Λιμένων. Η υπουργός Μεταφορών δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη Ανάπτυξης που παρουσιάστηκε επίσημα το περασμένο καλοκαίρι στους παράγοντες της πόλης, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα έργα που προγραμματίζονται τα προσεχή χρόνια σε λιμάνι, μαρίνα και στους χερσαίους χώρους. Η κ. Τσολάκη υποσχέθηκε, επίσης, ότι σύντομα θα γνωστοποιηθεί η λύση για το ζήτημα που προέκυψε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μαρίνας Λάρνακας. Οι φορείς της πόλης βρίσκονται σε αναμονή.