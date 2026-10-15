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Κοινωνία

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών το ιστορικό στέλεχος της ΠΕΟ, Σωτήρης Γενιάς

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η συντεχνία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στα Πάνω Πολεμίδια.

Τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του Σωτήρη Γενιά εκφράζει η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ, τιμώντας τη μνήμη του. Ο εκλιπών απεβίωσε στις 14 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 94 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, ο Σωτήρης Γενιάς γεννήθηκε το 1932 στο Μαραθόβουνο της επαρχίας Αμμοχώστου και υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ.

Από το 1993 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Εργατών Γεωργίας. Μετά τη συνένωσή της με τη Συντεχνία Μεταφορών, το 1996, συνέχισε να υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1997.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Σταυρού στα Πάνω Πολεμίδια.

 

#ΠΕΟ

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