Πέθανε σε ηλικία 94 ετών το ιστορικό στέλεχος της ΠΕΟ, Σωτήρης Γενιάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, ο Σωτήρης Γενιάς γεννήθηκε το 1932 στο Μαραθόβουνο της επαρχίας Αμμοχώστου και υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ.

Από το 1993 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Εργατών Γεωργίας. Μετά τη συνένωσή της με τη Συντεχνία Μεταφορών, το 1996, συνέχισε να υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1997.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Σταυρού στα Πάνω Πολεμίδια.