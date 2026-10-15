Περιορισμένη ορατότητα λόγω βροχόπτωσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Ακακίου

Βροχές σημειώνονται την ίδια ώρα και σε περιοχές μεταξύ Πέτρας του Ρωμιού και Πάφου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα, αφού έχουν υποχωρήσει οι έντονες βροχοπτώσεις, από τις οποίες το απόγευμα σημειώθηκαν προβλήματα ροής και συσσώρευσης νερού στους δρόμους.

Ωστόσο, λόγω των βροχών που σημειώθηκαν, το οδόστρωμα των δρόμων παραμένει βρεγμένο και ενδεχομένως ολισθηρό σε σημεία όπου υπάρχει συσσώρευση νερού.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.