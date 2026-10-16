Έτοιμα άλλα τρία πορίσματα για ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες - Δεκάδες οι έρευνες, καμία καταδίκη μέχρι σήμερα για στημένους αγώνες

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη Δευτέρα η επιτροπή, «κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών αποφασίστηκε όπως υπάρχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, στενή παρακολούθηση των εν λόγω αγώνων έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αξιολόγηση και να μπορούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και/ή αποφάσεις για αποφυγή φαινομένων χειραγώγησης και/ή για προστασία των αθλητών και των λοιπών μετεχόντων». Με την ολοκλήρωση των ερευνών, τα πορίσματα θα τεθούν ενώπιον της επιτροπής, η οποία θα αποφασίσει κατά πόσο θα τα διαβιβάσει στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Καμία καταδίκη

Παρά τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία ποινική καταδίκη για χειραγώγηση ποδοσφαιρικού αγώνα στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε η Αστυνομία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, τον Ιούνιο του 2023, από το 2011 έως και το 2023 είχαν διαβιβαστεί σχεδόν 100 φάκελοι που αφορούσαν ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες Α’ και Β’ Κατηγορίας, για τους οποίους υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις στοιχηματικής χειραγώγησης. Ωστόσο, οι υποθέσεις δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθούν, καθώς δεν εξασφαλίστηκε επαρκής μαρτυρία. Αθλητικοί παράγοντες που φέρονται να γνωρίζουν στοιχεία και περιστατικά αρνούνται να καταθέσουν στην Αστυνομία, όπως και διαιτητές και ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα, αιτήματα δικαστικής συνδρομής που διαβιβάζονται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς χώρες της Ασίας, όπου διεξάγεται στοιχηματική δραστηριότητα για τους συγκεκριμένους αγώνες, παραμένουν εκκρεμή για χρόνια. Το αποτέλεσμα; Παρά τις επανειλημμένες έρευνες και τις σοβαρές ενδείξεις που έχουν καταγραφεί, η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσουν ποινική καταδίκη για υπόθεση χειραγώγησης ποδοσφαιρικού αγώνα.

Οι παρακολουθήσεις που δεν γίνονται

Τον Φεβρουάριο του 2020 η Βουλή ψήφισε νόμο που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων. Στόχος ήταν να μπορεί να αξιοποιείται δικαστικά η μαρτυρία που προκύπτει από τις παρακολουθήσεις, με παράλληλη θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων για την αποτροπή καταχρήσεων από τις διωκτικές αρχές. Η διαδικασία που είχε σχεδιαστεί προέβλεπε ότι, όταν η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού διαπίστωνε, στο πλαίσιο έρευνάς της, βάσιμες ενδείξεις χειραγώγησης ενός αγώνα, θα ενημέρωνε την Αστυνομία, η οποία θα αναλάμβανε την περαιτέρω διερεύνηση, περιλαμβανομένης, εφόσον πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις, της παρακολούθησης τηλεφωνικών επικοινωνιών εμπλεκόμενων προσώπων.

Στην πράξη, ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Νομική Υπηρεσία επιδιώκουν την ενίσχυση των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας, γεγονός που διατηρεί σε εκκρεμότητα ένα σημαντικό ζήτημα για την αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Η μη αξιοποίηση του συγκεκριμένου νομοθετικού μέτρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των δυσκολιών εξασφάλισης μαρτυρίας που καταγράφονται στις υποθέσεις χειραγώγησης και ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας.

Είπε–ξείπε ο μάρτυρας

Η μόνη υπόθεση για στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες που έφτασε σε δικαστικές αίθουσες και δη στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ήταν αυτή με κατηγορουμένους τον πρώην πρόεδρο της Αγίας Νάπας, Δημήτρη Μασιά και τον διαιτητή Ανδρέα Κωνσταντίνου, οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι για απόπειρα χειραγώγησης του αγώνα Οθέλλος-Αγία Νάπα, που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2020. Μάρτυρας κατηγορίας στην εν λόγω υπόθεση ήταν ο πρόεδρος του Οθέλλου Αθηένου, Βασίλης Καφατάρης, ο οποίος αποφάσισε τελικά να μην καταθέσει στο δικαστήριο και ελλείψει μαρτυρίας, η υπόθεση αποσύρθηκε.

Στην καταγγελία του στην Αστυνομία ο Καφατάρης ισχυρίστηκε ότι ο Δημήτρης Μασιάς του πρόσφερε 10 χιλιάδες ευρώ για να «χαρίσει» τον αγώνα στην ομάδα της Αγίας Νάπας. Μάλιστα, είχε καταθέσει πως ο Δημήτρης Μασιάς του είπε πως αν δεν συμφωνήσουν θα «πιάσει» τον διαιτητή, ενώ ζήτησε από παίκτη του Οθέλλου, του οποίου ήταν μάνατζερ, να τον βοηθήσει. Ωστόσο, όταν κλήθηκε ενώπιον δικαστηρίου να τα καταθέσει ενόρκως, ο Καφατάρης δήλωσε πως δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο ενώ δεν αναγνώρισε τη γραπτή κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία.

Η συνεργασία με Sportradar

Στο πεδίο της πρόληψης και του εντοπισμού ύποπτων στοιχηματικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ανανέωσε πρόσφατα τη συμφωνία συνεργασίας της με τη Sportradar AG, πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, η οποία συλλέγει και αναλύει αθλητικά δεδομένα. Η συμφωνία αποσκοπεί στη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων.

Ανώνυμες καταγγελίες

Ένα ακόμη εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών είναι η πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών, την οποία έθεσε σε λειτουργία τον περασμένο Μάιο η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Μέσω της πλατφόρμας, πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανώνυμα πράξεις διαφθοράς στον αθλητισμό, χωρίς να χρειάζεται να δημοσιοποιούν την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί για τη λειτουργία της, δεν συλλέγονται διευθύνσεις IP, cookies ή άλλα τεχνικά αναγνωριστικά, ενώ οι πληροφορίες αποθηκεύονται κρυπτογραφημένες σε απομονωμένο περιβάλλον, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της επιτροπής.