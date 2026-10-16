Την έντονη αντίδραση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού προκάλεσε η περιορισμένη παρουσία αναπτυξιακών έργων για τη Λεμεσό στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ιδιαίτερα η απουσία κονδυλίων για την κατασκευή έργων αντιμετώπισης του οξέος κυκλοφοριακού προβλήματος. Για το θέμα αυτό, το ΕΒΕΛ και οι Δήμοι της Λεμεσού προγραμματίζουν συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα αντίδρασης, χωρίς να αποκλείονται ακόμη και δυναμικές κινητοποιήσεις.
ΕΒΕ Λεμεσού: Μόλις 3,8% των έργων στον προϋπολογισμό
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, στις επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην επιχειρηματικότητα, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλες εταιρείες προβληματίζονται σοβαρά για την παραμονή τους στη Λεμεσό
Μιλώντας στον «Π», ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Ανδρέας Τσουλόφτας, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνεχή καθυστέρηση προώθησης έργων, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη ωριμάσει, αλλά παραμένουν μπλοκαρισμένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως ανέφερε, ενώ έχουν ολοκληρωθεί σχεδιασμοί, προκύπτουν συνεχώς νέες απαιτήσεις, με τελευταία την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας.
Σύμφωνα με τον κ. Τσουλόφτα, ενώ στην Ευρώπη το σχετικό όριο για τέτοιες μελέτες βρίσκεται στα €50 εκατ., στην Κύπρο καθορίστηκε στα €15 εκατ., δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια. Διερωτήθηκε μάλιστα, πώς προωθούνται έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων σε άλλες επαρχίες, αναφέροντας ως παράδειγμα αυτοκινητόδρομο €140 εκατ. στη Λευκωσία. Πρόσθεσε ότι οι μελέτες απαιτούν μέχρι ενάμιση χρόνο και περίπου €100.000, διάστημα κατά το οποίο το κόστος κατασκευής αυξάνεται εκατομμύρια περαιτέρω.
Χαρακτηριστική χαρακτήρισε την περίπτωση της Ευαγόρα Λανίτη, τμήματος του βόρειου παρακαμπτηρίου, όπου οι πρόσθετες απαιτήσεις κυβερνητικών τμημάτων για αντιπλημμυρικά έργα αύξησαν σημαντικά το κόστος, με αποτέλεσμα να ζητείται πλέον και μελέτη βιωσιμότητας, αλλά και από τον ΕΟΑ να καλύψει το κόστος, ενώ πριν ήταν δουλειά του κράτους.
«Μας υπόσχονται τον βόρειο παρακαμπτήριο εδώ και 20 χρόνια», σημείωσε, διερωτώμενος πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγαλύτερα έργα, όπως το νέο μουσείο Λεμεσού και η ανάπλαση της Ακταίας Οδού, πολλαπλάσιων εκατομμυρίων, όταν για δρόμους που είναι παραδεκτό ότι έχουμε άμεση ανάγκη, σφυρίζουν αδιάφορα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην επιχειρηματικότητα, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλες εταιρείες προβληματίζονται σοβαρά για την παραμονή τους στη Λεμεσό. Υπέδειξε ότι εργαζόμενοι χρειάζονται μέχρι και μιάμιση ώρα για να πάρουν και να παραλάβουν τα παιδιά τους από τα σχολεία.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ υπενθύμισε, επίσης, τις εξαγγελίες έργων εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πριν από δύο χρόνια στο Λανίτειο, τονίζοντας ότι η ωρίμανσή τους αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης.
Μόλις 3,8% για τη Λεμεσό
Σε ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΛ επισημαίνει ότι μόλις τρία έργα, συνολικής αξίας €57 εκατ., αφορούν τη Λεμεσό, από κατάλογο έργων ύψους €1,5 δισ., ποσοστό μόλις 3,8%.
Το επιμελητήριο καταγγέλλει τη δυσανάλογη κατανομή των δημόσιων επενδύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική συνεισφορά της Λεμεσού δεν αντανακλάται στις κρατικές προτεραιότητες. Καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τον προϋπολογισμό και να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για σύγχρονες υποδομές, προειδοποιώντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
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