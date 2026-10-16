«Έξω φρενών» το ΕΒΕ Λεμεσού - Ανδρέας Τσουλόφτας: «Φτωχός συγγενής» η πόλη στον κρατικό προϋπολογισμό (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ανέφερε ότι από έναν προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, μόλις 57 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από το 4%, αφορούν έργα στη Λεμεσό. «Δυστυχώς, για ακόμη μία χρονιά η Λεμεσός είναι ο φτωχός συγγενής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκτός προϋπολογισμού ο βόρειος παρακαμπτήριος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον βόρειο παρακαμπτήριο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργο που σχεδιάζεται εδώ και περίπου 20 χρόνια, χωρίς να έχει προχωρήσει η υλοποίησή του. Όπως ανέφερε, εδώ και 15 χρόνια αναμένεται να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες, ενώ το έργο δεν περιλαμβάνεται καν στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Επιμελητήριο είχε αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατάλογο περίπου 60 έργων, για τα οποία έγιναν εξαγγελίες πριν από ενάμιση χρόνο. «Πέρασε ενάμισης χρόνος και δεν έγινε τίποτα», σημείωσε.

Ως προτεραιότητα έθεσε δύο ώριμα τμήματα του βόρειου παρακαμπτηρίου, στην περιοχή Αμαθούντας και στη Λεμεσό, για τα οποία, όπως εξήγησε, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών. «Και σταματήσαμε εκεί, στο Υπουργείο Οικονομικών», ανέφερε.

Αιχμές κατά του Υπουργείου Οικονομικών

Ο κ. Τσουλόφτας απέδωσε μέρος των καθυστερήσεων στην απαίτηση του Υπουργείου Οικονομικών για μελέτες βιωσιμότητας σε κυβερνητικά έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και άνω, υποστηρίζοντας ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αντίστοιχο όριο φτάνει τα 50 εκατομμύρια.

Όπως εξήγησε, οι μελέτες μπορεί να διαρκέσουν έως ενάμιση χρόνο και να κοστίσουν περίπου 100 χιλιάδες ευρώ, ενώ απαιτείται η προσφυγή σε οίκους του εξωτερικού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το κόστος κατασκευής. «Πυροβολούμε τα πόδια μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, υποστήριξε ότι η είσοδος της Λεμεσού, από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας μέχρι εκείνον της Αγίας Φύλας, αποτελεί τον πλέον πολυσύχναστο δρόμο της Κύπρου, με 96 χιλιάδες οχήματα ημερησίως και 6.600 κατά την ώρα αιχμής.

Στάσιμο το έργο για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ αναφέρθηκε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού, σημειώνοντας ότι εδώ και 20 χρόνια δεν έχει γίνει ουσιαστική παρέμβαση, ενώ η επισκεψιμότητά του περιορίζεται σε οκτώ άτομα ημερησίως και παραμένει κλειστό τα Σαββατοκύριακα.

Υπενθύμισε ότι πριν από έξι χρόνια είχε εξαγγελθεί, επί υπουργίας Γιάννη Καρούσου, χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων ευρώ για νέο μουσείο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη.

Επιστολές σε Πρόεδρο και υπουργεία

Ο κ. Τσουλόφτας ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τους δημάρχους της Λεμεσού, επιδιώκοντας σύσκεψη την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Παράλληλα, προτίθεται να αποστείλει επιστολές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα αρμόδια υπουργεία και στους βουλευτές της επαρχίας, με στόχο να υπάρξουν αλλαγές πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξωφρενική και απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι η Λεμεσός παράγει το 50% του ΑΕΠ της χώρας, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται στα αναπτυξιακά έργα που προωθούνται.

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Τσουλόφτα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΛΛΟΦΤΑΣ 16-10-2026