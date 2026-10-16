Κακουργιοδικείο: Εκ πρώτης όψεως υπόθεση για Ζαβράντωνα

Ο Ζαβράντωνας είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκισης. Τον Μάιο του 2026, ωστόσο, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη λόγω προβλήματος στη σύνθεση του πρωτόδικου δικαστηρίου και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Η σημερινή απόφαση είναι στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης από Κακουργιοδικείο με διαφορετική σύνθεση.

Και σε αυτή την διαδικασία, στο επίκεντρο βρέθηκε η μαρτυρία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, του Γιάννη Ανδρέου, άλλως «Μάρωνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση και στη συνέχεια, με νέα κατάθεσή του, κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως πρόσωπο που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη εισαγωγή της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Η αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα αποτέλεσε σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών, με την υπεράσπιση να επικαλείται αντιφάσεις μεταξύ προηγούμενων και μεταγενέστερων ισχυρισμών του. Η Κατηγορούσα Αρχή, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αναιρούν τη στοιχειοθέτηση εκ πρώτης όψεως υπόθεσης στο παρόν στάδιο.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για ύπαρξη εκ πρώτης όψεως υπόθεσης, δεν μεταφράζεται σε ενοχή και καταδίκη.

Η δίκη θα συνεχιστεί και το ενδιαφέρον θα στραφεί στους μάρτυρες υπεράσπισης που θα καλέσει ενώπιον του δικαστηρίου η πλευρά της υπεράσπισης.