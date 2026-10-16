Έγγραφα που διέρρευσαν από το Κουρασάο αποκαλύπτουν ότι πίσω από απαγορευμένους ιστότοπους στοιχημάτων βρίσκονται Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες

Πηγή: ciren.cy

Διαρρεύσαντα έγγραφα αποκάλυψαν ότι Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών του Κουρασάο, διαχειρίζονται ιστότοπους στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών που απευθύνονται στην τουρκόφωνη αγορά, χωρίς όμως να διαθέτουν άδεια λειτουργίας στην Τουρκία και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Σχεδόν όλοι τους έχουν καταχωριστεί στη μαύρη λίστα της ρυθμιστικής αρχής λαχειοφόρων αγορών της Τουρκίας.

Το CIReN εξέτασε έγγραφα από τέσσερις εταιρείες του Κουρασάο που ανήκουν σε Τουρκοκύπριους, οι οποίες έλαβαν άδεια από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο για τη λειτουργία 19 ιστότοπων στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών που απευθύνονται σε τουρκόφωνους παίκτες. Δεκαεπτά από τις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της Τουρκίας.

Η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο δηλώνει ότι οι κάτοχοι αδειών πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία κάθε δικαιοδοσίας στην οποία προσφέρουν υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών, κάτι που ενδέχεται να τους υποχρεώνει να αποκλείουν την πρόσβαση σε χώρες όπου οι υπηρεσίες αυτές είναι παράνομες.

Ο καθηγητής Δρ. Βάχιτ Μπιτσάκ – ιδρυτής και πρόεδρος του δικηγορικού γραφείου Μπιτσάκ στην Τουρκία, ο οποίος είναι ειδικός στην ποινική διαδικασία και το δίκαιο των αποδείξεων – δήλωσε στο CIReN ότι μια άδεια που έχει αποκτηθεί σε ξένη χώρα δεν υποκαθιστά την άδεια ή την εξουσιοδότηση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας.

«Μια άδεια στοιχημάτων ή τυχερών παιχνιδιών που έχει εκδοθεί στο Κουρασάο δεν παρέχει αυτόματα στον κάτοχό της τη νομική εξουσία να διεξάγει δραστηριότητες στοιχημάτων στην Τουρκία ή να προσφέρει υπηρεσίες στοιχημάτων σε πελάτες στην Τουρκία», δήλωσε ο Μπιτσάκ. «Επομένως, το γεγονός ότι ένας ιστότοπος στοιχημάτων διαθέτει άδεια στο Κουρασάο δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμος στην Τουρκία.»

Τα ονόματα πίσω από τους ιστότοπους στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια

Τα ονόματα πίσω από τους ιστότοπους στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια

Ο Ουνάλ Αϊντογάν και η Σόνμεζ Χατίτσε Αϊντογάν – οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, καζίνο και καταστημάτων στοιχημάτων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου – ήταν συνιδιοκτήτες της TC Entertainment N.V., μιας εταιρείας με έδρα το Κουρασάο, τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Από την εν λόγω εταιρεία λειτουργούσαν διάφοροι απαγορευμένοι ιστότοποι στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με τις εμπορικές ονομασίες Hititbet, Betorder, Bets4You, Troybet και Globalbahis.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, η τουρκική λίρα συγκαταλέγεται μεταξύ των αποδεκτών νομισμάτων σε αυτούς τους ιστότοπους στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών, ενώ χρησιμοποιούνται εμπορικά σήματα και ονόματα ιστότοπων προσαρμοσμένα στους τουρκόφωνους παίκτες. Οι υπεύθυνοι αξιολόγησης κινδύνου της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο προσδιόρισαν την Τουρκία ως μία από τις αγορές-στόχους της εταιρείας, σύμφωνα με διαρρεύσαντα έγγραφα. Κανένας από αυτούς τους ιστότοπους δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την Τουρκία, ενώ όλοι έχουν καταχωριστεί στη μαύρη λίστα της Τουρκίας.

Η εταιρεία της οικογένειας Αϊντογάν, η Aydogan Tourism and Leisure Ltd., η οποία είναι εγγεγραμμένη στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, κατέχει άδεια λειτουργίας καταστήματος στοιχημάτων και διαδικτυακών στοιχημάτων που έχει εκδοθεί από τις τουρκοκυπριακές αρχές για το εμπορικό σήμα HititBet. Ωστόσο, οι ιστότοποι με την επωνυμία HititBet που διαθέτουν άδεια από το Κουρασάο λειτουργούν με διαφορετικά ονόματα τομέα από την οντότητα HititBet που διαθέτει άδεια στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ενώ ο ιστότοπος HititBet με άδεια από το βόρειο τμήμα της Κύπρου προσφέρει μόνο διαδικτυακά στοιχήματα, ο ιστότοπος HititBet με άδεια από το Κουρασάο επιτρέπει επίσης τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τα οποία απαγορεύονται τόσο στο βόρειο τμήμα της Κύπρου όσο και στην Τουρκία.

Σύμφωνα με δήλωση προέλευσης κεφαλαίων που υποβλήθηκε στις αρχές του Κουρασάο, οι Ουνάλ Αϊντογάν και Σομνέζ Χατιτζέ Αϊντογάν δήλωσαν, τον Αύγουστο του 2025, ότι το αρχικό κεφάλαιο της TC Entertainment N.V. προήλθε από έσοδα που δημιουργήθηκαν από το ξενοδοχείο Lord’s Palace, το καζίνο Lord’s Palace και το Lord’s Palace Lagoon, τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς και από αδειοδοτημένα φυσικά καταστήματα στοιχημάτων και καζίνο στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι τα έσοδα της TC Entertainment για το 2024 ανήλθαν σε περίπου 13,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουνάλ Αϊντογάν και η Σομνέζ Χατιτζέ Αϊντογάν δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Έγγραφα που παρουσιάζουν την αίτηση της TC Entertainment N.V. για άδεια διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών καθώς και τη μετοχική δομή της εταιρείας.

Ερμπίλ Μεχμέτ Αρκίν – Ο Ερμπίλ Αρκίν, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης πολυάριθμων ξενοδοχείων και καζίνο στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, είναι ο τελικός πραγματικός δικαιούχος της Arena Sports Entertainment N.V. και, από τον Απρίλιο του 2025, κατείχε προσωπικά σχεδόν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, παράλληλα με την εταιρεία χαρτοφυλακίου του, την Arkın Investments Limited. . Η Arena Sports Entertainment διαχειριζόταν μια σειρά από ιστότοπους στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με τις εμπορικές ονομασίες csccasinos, kurdbet, Betarena, sportarenabet, ttbetarena και mosulbet.

Οι υπεύθυνοι αξιολόγησης κινδύνου της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο προσδιόρισαν την Τουρκία ως μία από τις αγορές-στόχους της εταιρείας. Ωστόσο, κανένας από τους ιστότοπους στοιχημάτων του Αρκίν δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ή στην Τουρκία και, με εξαίρεση τον «kurdbet», όλοι έχουν καταχωριστεί στη μαύρη λίστα της Τουρκίας.

Η Arkın Investment Ltd., η εταιρεία του Αρκίν που είναι εγγεγραμμένη στo βόρειο τμήμα της Κύπρου, κατέχει άδειες λειτουργίας καταστημάτων στοιχημάτων και διαδικτυακών στοιχημάτων που έχουν εκδοθεί από τις τουρκοκυπριακές αρχές αποκλειστικά για το εμπορικό σήμα «Cyprus Sporting Club».

Ο Αρκίν δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Έγγραφα που παρουσιάζουν την αίτηση της Arena Sports Entertainment για άδεια διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών καθώς και τη μετοχική δομή της εταιρείας.

Σάτικ Σέμι – Η εταιρεία SkySea Tech N.V. του Σάτικ Σέμι, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Κουρασάο, διαχειρίζεται απαγορευμένους ιστότοπους στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών με τις εμπορικές ονομασίες Bahisbudur, Milosbet, Betgram και Betvino. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που υπέβαλε η SkySea Tech N.V. στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο, η Τουρκία συγκαταλέγεται στις αγορές-στόχους της, ενώ η εταιρεία δέχεται πληρωμές σε τουρκική λίρα και στο κρυπτονόμισμα TRX. Κανένας από αυτούς τους ιστότοπους στοιχημάτων δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την Τουρκία, ενώ όλοι εκτός από το Milosbet έχουν καταχωριστεί στη μαύρη λίστα της Τουρκίας.

Στην τελική έκθεση της ομάδας αξιολόγησης σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης της SkySea Tech N.V., αναφέρεται ότι ο Σέμι «δηλώνει καθαρή περιουσία ύψους 5.000.000 λιρών Αγγλίας, η οποία δεν έχει τεκμηριωθεί». Η έκθεση συνεχίζει: «Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η επιχείρηση στοχεύει αποκλειστικά στην τουρκική αγορά, όπου τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια είναι παράνομα, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η βιωσιμότητα της επιχείρησης».

Ο Σέμι δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Credit: #CasinoSecrets, https://curacaoleaks.com/.

Έγγραφα που παρουσιάζουν την αίτηση της SkySea Tech N.V. για άδεια διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών καθώς και τη μετοχική δομή της εταιρείας.

Αχμέτ Αλτουνέρ – Ο Αχμέτ Αλτουνέρ έλεγχε την εταιρεία Hasel N.V. του Κουρασάο μέσω της εταιρείας του Noble Sentry Private Foundation, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Κουρασάο, από τον Μάρτιο του 2025. Τέσσερις απαγορευμένοι ιστότοποι στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών — οι Mrbahis, Elexbet, Ngsbahis και Savoybetting — λειτουργούν υπό την Hasel N.V., η οποία ιδρύθηκε στο Κουρασάο τον Νοέμβριο του 2014.

Στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε στην Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο τον Οκτώβριο του 2025, η Hasel N.V. δήλωσε ότι στοχεύει σε τουρκόφωνο κοινό και σχεδίαζε στοχευμένη διαφήμιση ειδικά στην τουρκική γλώσσα. Οι υπεύθυνοι αξιολόγησης κινδύνου της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο χαρακτήρισαν την εταιρεία ως οντότητα που φαίνεται να επικεντρώνεται στην τουρκική αγορά. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους ιστότοπους στοιχημάτων δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ή στην Τουρκία και όλοι τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των απαγορευμένων ιστότοπων της Τουρκίας.

Ο Αλτουνέρ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Credit: #CasinoSecrets, https://curacaoleaks.com/.

Έγγραφα που παρουσιάζουν την αίτηση της Hasel N.V. για άδεια διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών καθώς και τη μετοχική δομή της εταιρείας.

Τι λέει ο νόμος;

Οι νόμοι στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την Τουρκία απαγορεύουν τη διοργάνωση μη εξουσιοδοτημένων στοιχημάτων και ποινικοποιούν την παροχή πρόσβασης —μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων— σε άτομα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ή την Τουρκία σε στοιχήματα ή τυχερά παιχνίδια που διοργανώνονται στο εξωτερικό. Στην Τουρκία, οι νόμιμες δραστηριότητες στοιχημάτων διεξάγονται υπό την εποπτεία της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής – της Προεδρίας του Οργανισμού Spor Toto – με τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα να προσφέρονται μέσω του iddaa.com και μέσω ηλεκτρονικών λιανοπωλητών: Bilyoner, Misli, Nesine, Birebin και Oley.

Στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, υπάρχουν πέντε ιστότοποι διαδικτυακών στοιχημάτων που διαθέτουν άδεια από τις τουρκοκυπριακές αρχές: Nicosia Betting (Nicosia Betting Ltd.), HititBet (Aydogan Tourism and Leisure Ltd.), Cyprus Sporting Club (Arkın Investment Ltd.), Betcyp (Larsen Technologies Ltd.) και Soli Bet (Golden Century Trading Ltd.).

Όλοι οι παράνομοι ιστότοποι στοιχημάτων με έδρα στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια από την τουρκική αρχή τυχερών παιχνιδιών, καταχωρίζονται τακτικά σε μαύρη λίστα και αποκλείονται. Παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες ιστότοποι καταχωρίζονται σε μαύρη λίστα και αποκλείονται ετησίως, οι παράνομοι ιστότοποι στοιχημάτων μεταφέρονται σε νέες διευθύνσεις μέσα σε λίγα λεπτά, προσθέτοντας απλώς νέους αριθμούς στην αρχή ή στο τέλος των ονομάτων τομέα τους (domain name).

Ο καθηγητής Δρ. Μπίτσακ τόνισε ότι, ενώ ο αποκλεισμός της πρόσβασης αποτελεί σημαντικό μέτρο, δεν αρκεί από μόνος του για να τερματίσει πλήρως τις παράνομες δραστηριότητες στοιχημάτων.

«Όταν η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο αποκλείεται, οι ίδιες δραστηριότητες μπορούν απλά να συνεχιστούν μέσω διαφορετικών ονομάτων τομέα ή εναλλακτικών τεχνικών υποδομών», δήλωσε ο Μπίτσακ. «Επομένως, μια αποτελεσματική αντίδραση πρέπει να υπερβαίνει τον απλό αποκλεισμό των διευθύνσεων ιστού· πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη διερεύνηση των ατόμων που οργανώνουν αυτές τις δραστηριότητες, των εταιρικών δομών που χρησιμοποιούνται, των καναλιών πληρωμών που χρησιμοποιούνται και των εσόδων που προέρχονται από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες.»

Credit: Screenshots από την Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Τουρκίας

Screenshots που δείχνουν ορισμένους στοιχηματικούς ιστότοπους που έχουν συμπεριληφθεί σε μαύρη λίστα και αποκλειστεί.

Τι είναι το #CasinoSecrets;

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν μέρος του #CasinoSecrets, ενός διασυνοριακού ερευνητικού δημοσιογραφικού έργου που αποκαλύπτει τις δομές ιδιοκτησίας και τις δραστηριότητες ιστότοπων διαδικτυακών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών (https://curacaoleaks.com/). Υπό την ηγεσία της Γερμανίδας δημοσιογράφου και χάκερ Λίλιθ Βίτμαν, το έργο αναλύει πάνω από 2 τεραμπάιτ αρχείων και πληροφοριών σχετικά με εταιρείες στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών που συνδέονται με το Κουρασάο. Μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης επιτρέπει στους δημοσιογράφους και στο ευρύ κοινό να εντοπίζουν εταιρείες, ονόματα τομέων, άδειες και συναφή έγγραφα.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν αιτήσεις αδειών, εταιρικές δομές, έγγραφα ταυτότητας και τραπεζικά έγγραφα, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις προέλευσης κεφαλαίων, οικονομικές καταστάσεις και εσωτερικές ρυθμιστικές αξιολογήσεις.

Σε δήλωση που εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Κουρασάο επιβεβαίωσε ότι ένας χρήστης που είχε εγγραφεί με ψευδή ταυτότητα είχε αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη αδειοδότησης μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026, περιγράφοντας το περιστατικό ως «σοβαρή παραβίαση» και «απαράδεκτο».

Μια «παγίδα» που αποκαλύπτεται

Τα έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν εκπληκτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ονόματα και τις εταιρείες που κρύβονται πίσω από ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων — πλατφόρμες που συνήθως παρουσιάζονται στους χρήστες απλώς ως ένα εμπορικό σήμα με πολύχρωμες διεπαφές. Παρέχουν επίσης πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις αγορές-στόχους, τις μεθόδους πληρωμής και τους παρόχους λογισμικού. Για τις αρχές, το βασικό ερώτημα τώρα είναι πώς να αποτραπεί η χρήση αδειών που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες για την προσφορά μη αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την Τουρκία.