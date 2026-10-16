Δύο τεράστιους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα φιλοξενήσει το ερχόμενο καλοκαίρι η Λάρνακα!
Μουσική «βόμβα» στη Λάρνακα! Τζένιφερ Λόπεζ και Ρόμπι Γουίλιαμς στο Land of Tomorrow το 2027
Δύο τεράστιους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα φιλοξενήσει το ερχόμενο καλοκαίρι η Λάρνακα!
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον δήμαρχο της πόλης Ανδρέα Βύρα, στο χώρο του «Land of Tomorrow» (είναι ο χώρος των πρώην πετρελαιοδεξαμενών) θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του διάσημου Άγγλου τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλλιαμς (24/7) και της Αμερικανίδας σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ (10/7). Δύο συναυλίες που συγκαταλέγονται στα κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα για το 2027 στην Κύπρο, οι οποίες θεωρείται βέβαιο ότι θα προσελκύσουν δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Θυμίζουμε, ότι τα προηγούμενα χρόνια, στον ίδιο χώρο, είχαν δώσει συναυλίες οι Ed Sheeran και ο Tom Jones.
Μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, ο χώρος «Land of Tomorrow», στο δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας, θεωρείται ιδανικός για την διοργάνωση μεγάλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, προβάλλοντας τη Λάρνακα σ’ όλο τον πλανήτη. Είναι σίγουρο ότι τον ερχόμενο Ιούλιο, με αφορμή και τις δύο αυτές μεγάλες συναυλίες, δεν θα υπάρχει δωμάτιο διαθέσιμο στα ξενοδοχεία της πόλης.
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