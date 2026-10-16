Δέσποινα Κυπριανού: Ομόφωνη επανεκλογή ως αντιπροέδρου του CCPE

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η κ. Κυπριανού είχε εκλεγεί στη θέση τον Οκτώβριο του 2025. Η επανεκλογή της αποτελεί αναγνώριση του έργου τόσο της ίδιας όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα, είναι το μοναδικό μέλος από την Κύπρο που έχει εκλεγεί στη συγκεκριμένη θέση.

Το CCPE είναι συμβουλευτικό σώμα προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη των εισαγγελικών σωμάτων των κρατών μελών. Ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών, με στόχο την εμπέδωση του κράτους δικαίου μέσω της αναγνώρισης και ενίσχυσης του ρόλου των εισαγγελικών αρχών. Αρμοδιότητά του είναι να παρέχει γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή Υπουργών για τη λειτουργία των εισαγγελικών αρχών και την ποινική δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κ. Κυπριανού συμμετέχει ενεργά και για μεγάλο χρονικό διάστημα στις δράσεις του CCPE. Έχει εκπροσωπήσει το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, ως ομιλήτρια σε συνέδρια και συνόδους υψηλού επιπέδου, ενώ συμμετέχει και στις ομάδες εργασίας που καταρτίζουν τις γνωμοδοτήσεις (Opinions) του CCPE.

Πηγή: ΚΥΠΕ