Υπ. Μεταφορών: Νόμιμες διαδικασίες και τεκμηριωμένες αποφάσεις για τον δρόμο Πάφου–Πόλης

Το Υπουργείο σημειώνει ότι απαντά στην κριτική που διατυπώνεται στη δημόσια συζήτηση, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποκατασταθούν τα πραγματικά γεγονότα βάσει των επίσημων στοιχείων και των αποφάσεων των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρχική σύμβαση, ύψους περίπου €73 εκατ., υπογράφηκε το 2021 και προέβλεπε ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2024. «Ήδη από τα πρώτα στάδια είχαν καταγραφεί σοβαρότατες καθυστερήσεις και αδυναμία ουσιαστικής προόδου», οι οποίες συνεχίστηκαν παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Το Υπουργείο επικαλείται ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με αυτά, ενώ είχε παρέλθει το 47,6% του συμβατικού χρόνου, η αξία των εργασιών που είχαν εκτελεστεί ανερχόταν σε μόλις €2,6 εκατ., δηλαδή λιγότερο από το 4% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, η πρόοδος του έργου είχε φτάσει μόλις στο 21,1%. Την ίδια περίοδο, ο εργολάβος είχε υποβάλει πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις ύψους €36,2 εκατ. και ζητούσε παράταση 59 μηνών, δηλαδή σχεδόν πέντε επιπλέον χρόνια, αναφέρει το Υπουργείο.

Πριν από τον τερματισμό της σύμβασης, έγιναν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με επανειλημμένες συναντήσεις και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών επίλυσης διαφορών μέσω φιλικού διακανονισμού. Το ποσό των περίπου €16 εκατ. που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης σύμβασης αφορά εκτελεσθείσες εργασίες, ενώ οι εγγυητικές επιστολές αποτελούν ξεχωριστό αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης.

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων εξέτασε την εμπεριστατωμένη έκθεση ειδικής επιτροπής, η οποία είχε εξετάσει τις απαιτήσεις του εργολάβου, και αποφάσισε να τις απορρίψει. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει την απόφαση καθοριστική θεσμική παράμετρο και αναφέρει ότι η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να αγνοήσει τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων ή να αποδεχθεί πρόσθετες απαιτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς την απαιτούμενη συμβατική και νομική τεκμηρίωση. Όπως σημειώνει, οι απαιτήσεις αυτές «σε καμία περίπτωση δεν τεκμηρίωναν εγγύηση προόδου και ολοκλήρωσης του έργου».

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε νέα διαδικασία προσφορών για την ολοκλήρωση του έργου, στην οποία υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Η χαμηλότερη, ύψους €124,85 εκατ., απορρίφθηκε λόγω εξωπραγματικής τιμής, καθώς ήταν κατά 38,41% υψηλότερη από την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής. Η δεύτερη απορρίφθηκε λόγω ουσιώδους απόκλισης, καθώς δεν είχε υποβληθεί ουσιώδες έγγραφο. Ως αποτέλεσμα, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε χωρίς κατακύρωση.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η Κυβέρνηση δεν παραγνωρίζει τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των πολιτών και αναγνωρίζει τη σημασία του έργου για την οδική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές ολόκληρης της περιοχής. Προσθέτει ότι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και η ολοκλήρωση του έργου αποτελούν δύο αδιαχώριστες υποχρεώσεις της Πολιτείας.

Καθώς το ενδεχόμενο ακύρωσης του διαγωνισμού ήταν ορατό, το Υπουργείο έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για την προώθηση της υλοποίησης του έργου στο σύνολό του. Η αρχική λύση των δύο λωρίδων είχε αποφασιστεί γύρω στο 2016, σε περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών, ως οικονομικά εφικτή επιλογή για να ξεκινήσει το έργο. Ωστόσο, λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει, των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών και της αναμενόμενης μελλοντικής ανάπτυξης στην περιοχή, κρίνεται πλέον αναγκαία η αλλαγή του αντικειμένου, ώστε να προβλέπεται δρόμος τεσσάρων λωρίδων. Στόχος είναι η προκήρυξη του έργου εντός του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ