Δ.Π.Χρυσοχούς: Έντονη απογοήτευση και οργή για την ακύρωση του έργου του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου

Η εξέλιξη αυτή , όπως αναφέρει, προκαλεί εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση, καθώς η περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας για ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα ζητήσει, το συντομότερο δυνατόν, συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προκειμένου να τεθούν ενώπιόν της όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την ακύρωση και να δοθούν σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα επόμενα βήματα.

Κατά τη συνάντηση, θα ζητήσει συγκεκριμένα προσθέτει σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την επαναπροκήρυξη του έργου και την προώθησή του χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Πλήρη διερεύνηση των λόγων ακύρωσης, με εντοπισμό των λαθών, των παραλείψεων ή των προβλημάτων που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη, ώστε να μην επαναληφθούν.

Επανεξέταση της εκτίμησης του κόστους του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Έλεγχο των όρων των εγγράφων του διαγωνισμού, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πρόνοιες για την αναπροσαρμογή των τιμών, όπου αυτό απαιτείται, και να αποφευχθούν προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα.

Επικαιροποίηση των τεχνικών και άλλων προδιαγραφών του έργου, ώστε ο σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της περιοχής και να μην καταλήξουμε στην κατασκευή ενός δρόμου με απαρχαιωμένες προδιαγραφές.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει παθητικά αυτή την εξέλιξη. Απαιτούμε διαφάνεια, υπευθυνότητα και ουσιαστικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο θα επαναπροκηρυχθεί με σωστό σχεδιασμό, ρεαλιστικό προϋπολογισμό και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Π.Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή.

Η Πόλη Χρυσοχούς και η ευρύτερη περιοχή δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι κάτοικοι δικαιούνται σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες οδικές υποδομές.

Αναμένουμε σημειώνει από το αρμόδιο Υπουργείο να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες, ώστε η ακύρωση να μην αποτελέσει αφορμή για ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα συνεχίσει να διεκδικεί με αποφασιστικότητα όσα δικαιούται η περιοχή και οι κάτοικοί της, καταλήγει στην ανακοίνωση του.