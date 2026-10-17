Η σημερινή κοινή παρουσία Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν στην Πύλα, όπου θα παρευρεθούν στο δικοινοτικό φεστιβάλ ειρήνης, αναπόφευκτα φέρνει στη μνήμη τα όσα σημειώθηκαν στο μικτό χωριό πριν από 3 χρόνια. Η προσπάθεια των δυνάμεων κατοχής για δημιουργία νέων τετελεσμένων με την έναρξη κατασκευαστικών έργων για δημιουργία δρόμου για σύνδεση του κατεχόμενου χωριού Άρσος με την Πύλα δημιούργησε σοβαρή ένταση και δυναμική παρέμβαση από την ειρηνευτική δύναμη. Στις 18 Αυγούστου 2023, είχαμε συγκρούσεις (σε κάποιες περιπτώσεις σώμα με σώμα) μεταξύ μελών της ειρηνευτικής δύναμης όταν επιχείρησαν να διακόψουν τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη εντός της νεκρής ζώνης. Σε έν...
Πύλα: Μια συμφωνία που άφηνε υποσχέσεις αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε - Η «συναντίληψη» και η σημερινή αντίληψη
Η σημερινή κοινή επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν στην Πύλα θυμίζει τα γεγονότα που προηγήθηκαν πριν από τρία χρόνια και την περιβόητη συναντίληψη, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ
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