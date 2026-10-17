Έχετε στοιχεία για παρανομίες σε τουρκοκυπριακές περιουσίες; Το ΥΠΕΣ έθεσε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών (πίνακας)

Η λειτουργία της πλατφόρμας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εξυγίανσης της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια, και περιλαμβάνει εντατικοποίηση των ελέγχων, ανάκτηση υποστατικών που χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των όρων των συμβάσεων, αλλαγές στη διαδικασία παραχώρησης και αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής. Στόχος η ενίσχυση της διαφάνειας, η αντιμετώπιση διαχρονικών στρεβλώσεων και η δικαιότερη αξιοποίηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

Οι καταγγελίες

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, στη διεύθυνση: https://www.gov.cy/moi-tcp/mi-katigoriopoiimeno/ypovoli-pliroforion-kataggelion-gia-kena-i-t-k-temachia-me-paranomi-chrisi/.

Οι καταγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία που τεκμηριώνουν το βάσιμό τους ή, τουλάχιστον, από στοιχεία επικοινωνίας των καταγγελλόντων, ώστε οι αρμόδιοι λειτουργοί να μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες και να προχωρούν στη διερεύνησή τους.

Ακυρώθηκαν συμβόλαια, πήραν πίσω υποστατικά

Η κακοδιαχείριση και η λεηλασία τουρκοκυπριακών περιουσιών εδραιώθηκαν και διογκώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, λόγω της ανοχής και της αδράνειας των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Πλέον, όλες οι συμβάσεις που αφορούν τη χρήση των τουρκοκυπριακών περιουσιών βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο. Όπου διαπιστώνονται παρανομίες, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα νομικά μέτρα για την ανάκτηση των περιουσιών και την επαναδιάθεσή τους σε δικαιούχους με πλήρη διαφάνεια. Οι έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη αποκαλύπτουν την έκταση των διαχρονικών παρανομιών και της κακοδιαχείρισης.

Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία τριετία ελέγχθηκαν συνολικά 4.032 συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν 512 παραβιάσεις και ανακτήθηκαν 79 υποστατικά, ενώ για άλλες περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες συμμόρφωσης ή λήψης νομικών μέτρων. Παράλληλα, ελέγχθηκαν 864 συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών που παραχωρήθηκαν σε δήμους και κοινότητες. Στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκαν 78 παραβιάσεις, οκτώ συμβάσεις τερματίστηκαν, ενώ σε 45 περιπτώσεις λήφθηκαν μέτρα για τη συμμόρφωση με τους όρους των συμβάσεων. Όσον αφορά τις τουρκοκυπριακές κατοικίες, ο έλεγχος των συμβάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής ελέχθηκαν περισσότερες από 700 κατοικίες σε δήμους και κοινότητες.

Η πολιτική που εφαρμόζει πλέον το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σαφής: όπου είναι εφικτό και επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παρέχεται χρόνος για συμμόρφωση. Όπου, όμως, δεν υπάρχει ανταπόκριση, λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τον τερματισμό συμβάσεων, την ανάκτηση περιουσιών και τη λήψη των αναγκαίων νομικών μέτρων.

Τέλος στην ευνοιοκρατία

Μέχρι πρότινος, η διάθεση τουρκοκυπριακών περιουσιών, περιλαμβανομένων ακινήτων υψηλής εμπορικής αξίας, αποτελούσε πεδίο έντονης κριτικής. Η μη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων περιουσιών και η ευρεία διακριτική ευχέρεια που παρείχε η νομοθεσία στον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών υπό την ιδιότητά του ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για να αποφασίζει δημιουργούσαν εύλογα ερωτήματα για την ύπαρξη ευνοιοκρατίας και ρουσφετολογικών πρακτικών. Η απουσία μηχανισμών ελέγχου και η μη συστηματική ενημέρωση για τις διαθέσιμες περιουσίες τροφοδότησαν επί χρόνια αμφισβητήσεις ως προς την αξιοκρατία και τη διαφάνεια των μισθώσεων.

Από τον Ιούλιο του 2025 εφαρμόζεται νέα διαδικασία παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών, με έμφαση στη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και τη λογοδοσία. Οι αποφάσεις για τις μισθώσεις βασίζονται πλέον σε τεκμηριωμένα και μετρήσιμα κριτήρια, ενώ η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αποσκοπεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στη συντόμευση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων. Στόχος η δικαιότερη κατανομή των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με βάση τις προσωπικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των αιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιουσίες που ανακτώνται δημοσιοποιούνται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πρόσφυγες να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη διεκδίκησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μοριοδότησης. Κατά τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν πέντε σχετικές δημοσιεύσεις.

Παράλληλα, εφαρμόζεται διαδικασία πλειοδοτικών διαγωνισμών για τουρκοκυπριακά ακίνητα μεγάλης αξίας, με στόχο την αξιοκρατική παραχώρησή τους και την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού οφέλους για το Ταμείο του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και, κατ’ επέκταση, για τον προσφυγικό κόσμο.

Αύξηση ενοικίων

Η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Για δεκαετίες, ακίνητα σημαντικής αξίας εκμισθώνονταν έναντι ιδιαίτερα χαμηλών ενοικίων, με αποτέλεσμα τα έσοδα να μην ανταποκρίνονται στην οικονομική αξία της διαχειριζόμενης περιουσίας.

Ενδεικτική της απόκλισης είναι η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των τουρκοκυπριακών περιουσιών, η οποία υπερβαίνει τα €7,5 δισ., σε σύγκριση με τα ετήσια έσοδα από τις μισθώσεις, που ανέρχονταν σε μόλις €5 εκατ.

Όπως μας επισημάνθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναπροσαρμογή των ενοικίων δεν αποσκοπεί στην επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε βαθμό που να απειλείται η βιωσιμότητά τους. Αντίθετα, επιδιώκεται μια δικαιότερη σχέση κόστους και οφέλους, μέσω σταδιακών αυξήσεων σε βάθος επταετίας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε δύο ή τρία στάδια, ώστε να δοθεί στους μισθωτές ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής.

Σύμφωνα με τον πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύουμε, τα έσοδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αυξήθηκαν από €5,4 εκατ. το 2023 σε €7,2 εκατ. το 2026. Για το 2027, ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αύξηση κατά €1,3 εκατ., με τα συνολικά έσοδα να αναμένεται να ανέλθουν στα €8,5 εκατ. Η προβλεπόμενη αύξηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εκμίσθωση τουρκοκυπριακών ακινήτων μεγάλης αξίας, τα οποία βρίσκονται σε εμπορικές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η αύξηση των εσόδων, η ανάκτηση περιουσιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αυστηρότερη εποπτεία συνθέτουν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών.