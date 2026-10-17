Πιάνουν δουλειά ιδιώτες εργολάβοι

Επιστρατεύει ιδιώτες εργολάβους ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας για αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος με τις επικίνδυνες οικοδομές. Ένα θέμα το οποίο ολοένα γίνεται και πιο οξύ στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας. Ο ΕΟΑ προκήρυξε διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών ιδιωτών εργολάβων, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θ’ ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις κτηρίων που κρίνονται επίσημα ότι είναι υπό κατάρρευση και συνιστούν άμεσο κίνδυνο. Η σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή περί τις αρχές του 2027, με τους ενδιαφερομένους να έχουν προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 5 ερχόμενου Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τους όρους των προσφορών, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εργολάβων για τη λήψη μέτρων άρσης της επικινδυνότητας οικοδομών, κατασκευών ή τμημάτων αυτών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της επαρχίας Λάρνακας, κατόπιν εντολής της αναθέτουσας αρχής. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ή πιθανολογείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων, γειτονικών περιουσιών, δημόσιων υποδομών ή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, εξαιτίας της κακής κατάστασης της οικοδομής ή μέρους αυτής. Η σύμβαση θα καλύπτει την κινητοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού, μηχανημάτων έργου, εξοπλισμού και μέσων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών που θα κρίνονται επείγουσες, όπως ενδεικτικά είναι η περίφραξη και ο αποκλεισμός επικίνδυνων περιοχών, η τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων και οι προσωρινές ή μόνιμες αντιστηρίξεις. Περαιτέρω, θα προβλέπονται οι αφαιρέσεις ή αποξηλώσεις επικίνδυνων δομικών και μη δομικών στοιχείων, η απομάκρυνση σαθρών ή ετοιμόρροπων υλικών, η κατεδάφιση τμημάτων οικοδομών ή και ολικής κατεδάφισης όπου απαιτείται και η αποκομιδή, μεταφορά και νόμιμη διάθεση των προϊόντων καθαίρεσης ή κατεδάφισης με απώτερο στόχο την άμεση εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να ανταποκρίνεται στις εντολές της αναθέτουσας αρχής σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών. Όπως ανακοινώθηκε, όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με βάση τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και των εξουσιοδοτημένων επιβλεπόντων μηχανικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στην εργασία και τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 80 χιλιάδες ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Υπολογίστηκε με βάση την εκτιμώμενη συχνότητα περιστατικών που απαιτούν λήψη μέτρων άμεσης επέμβασης σε επικίνδυνες οικοδομές.