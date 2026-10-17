Μεγαλώνει η Κλινική Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ

Ο διαγωνισμός αφορά την προσθήκη τριών ορόφων στο υφιστάμενο κτήριο της Κλινικής, ένα από τα ελάχιστα κτήρια που θα παραμείνουν στον χώρο, στη βορειοανατολική πλευρά του παλαιού νοσοκομείου. Με την επέκταση, η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων θα αυξηθεί από τα σημερινά 1.000 τετραγωνικά μέτρα σε περίπου 2.500, με τρεις επιπλέον ορόφους, δημιουργώντας πρόσθετους χώρους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης αλλά και για μελλοντικές ανάγκες της Κλινικής.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 11 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη της σύμβασης προβλέπεται για τις 15 Δεκεμβρίου 2026, με διάρκεια 36 μηνών. Για την καθ' ύψος επέκταση έχει ήδη εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια.

Η συγκεκριμένη Κλινική αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη κτηριακή παρουσία του ΤΕΠΑΚ στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε το 2016 και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017. Σήμερα φιλοξενεί εργαστήρια διάγνωσης και αποκατάστασης, παρέχοντας υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες, ενώ εξυπηρετεί παράλληλα την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών. Οι ανάγκες διευρύνονται περαιτέρω μετά την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος Εργοθεραπείας το 2025, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές.

Ανάπτυξη σε φάσεις

Η επέκταση της Κλινικής εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον Β΄ Πόλο, ο οποίος θα αναπτυχθεί σταδιακά, σε διαφορετικές φάσεις, αξιοποιώντας τις εκτάσεις του παλαιού νοσοκομείου και της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού.

Ο συνολικός σχεδιασμός αφορά έκταση περίπου 43.600 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα ανάπτυξης κτηριακών εγκαταστάσεων σχεδόν 58.000 τετραγωνικών μέτρων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται νέες εγκαταστάσεις για τη Σχολή Επιστημών Υγείας, φοιτητικές εστίες, χώροι εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και σημαντικές υποδομές στάθμευσης και δημόσιου πρασίνου.

Για τη διαμόρφωση του συνολικού χωροταξικού σχεδίου έχει ήδη προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, μέσα από τον οποίο θα καθοριστούν η οργάνωση των εγκαταστάσεων και οι φάσεις υλοποίησης. Στόχος είναι η σταδιακή δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού συγκροτήματος, που θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του ΤΕΠΑΚ, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτησή του από ενοικιαζόμενα κτήρια στο κέντρο της Λεμεσού.