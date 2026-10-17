Πάφος και Χανιά ενισχύουν τους επιχειρηματικούς δεσμούς

Στη συνάντηση σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕ Πάφου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και του Ελληνοκυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων, Αντώνης Ροκάκης, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου, Γεώργιος Μάης.

Παρόντες ήταν επίσης το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, Δημήτρης Μουντάκης, καθώς και ο γραμματέας και διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου, Μαρίνος Στυλιανού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάπτυξη νέων εμπορικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς και η προώθηση κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που μπορούν να ενισχύσουν τους οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στην προοπτική ένταξης των Χανίων ως ενδιάμεσου σταθμού στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού–Πειραιά.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τη μεταφορά εμπορευμάτων, να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να ενισχύσει την τουριστική και οικονομική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον και τη διεύρυνση του Ελληνοκυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων, εξετάζοντας τη δυνατότητα επέκτασής του και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Η προοπτική αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του Δικτύου, διευρύνοντας το πεδίο συνεργασιών και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση των Επιμελητηρίων Πάφου και Χανίων να ενισχύσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και να προωθήσουν πρωτοβουλίες με αναπτυξιακό και επιχειρηματικό αποτύπωμα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η διασύνδεση των αγορών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες, η στενότερη συνεργασία Κύπρου και Κρήτης μπορεί να αποτελέσει βάση για νέες προοπτικές ανάπτυξης, προς όφελος των επιχειρήσεων και των δύο περιοχών.