Στο νοσοκομείο ο βουλευτής Εφραίμ Χρίστου: Αντίκρισε εικόνες που τον συγκλόνισαν ως ασθενής – Η 83χρονη στις τρεις καρέκλες και τα παιδιά που κοιμούνταν στην αναμονή

Όπως αναφέρει, το βράδυ της Δευτέρας χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, έπειτα από επανειλημμένους εμετούς, καθώς αντιμετώπιζε οξεία γαστρεντερίτιδα. Η παραμονή του εκεί αποτέλεσε αφορμή για προβληματισμό σχετικά με τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ασθενείς και προσωπικό, αλλά και τις προτεραιότητες στη διάθεση των κρατικών πόρων.

«Όσο και να γκρινιάζουμε, οι άνθρωποι παλεύουν με πολύ περιορισμένα μέσα. Λιγοστά δωμάτια και μεγάλη υποστελέχωση. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα πολλά άτομα που πηγαίνουν εκεί να βασανίζονται μέχρι να τύχουν περίθαλψης. Και φυσιολογικά, η πίεση από τον κόσμο φέρνει αντιδράσεις και από τους επαγγελματίες υγείας», σημειώνει, αναφερόμενος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η 83χρονη πρόσφυγας που αναγκάστηκε να αφήσει το κρεβάτι της

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην περίπτωση μιας 83χρονης γυναίκας, πρόσφυγα από το Λευκόνοικο, η οποία, όπως περιγράφει, υπέφερε από πόνους περιμένοντας να εξεταστεί.

Η ηλικιωμένη τοποθετήθηκε αρχικά σε κρεβάτι, ωστόσο στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι άλλα περιστατικά είχαν μεγαλύτερη προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μετακινηθεί σε καρέκλα.

Ο βουλευτής παραθέτει τον διάλογο που είχε μαζί της, όταν η γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει την ιδιότητά του, τον ρώτησε:

«Είσαι νοσοκόμος, γιε μου;»

«Όι, τζι εγώ ασθενής είμαι», της απάντησε.

Η ηλικιωμένη συνέχισε εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της:

«Πρώτη φορά έτσι κατάσταση. 83 χρονών γεναίκα τζιαι να με σηκώνουν που το κρεβάτι να κάτσω στην καρέκλα».

Όπως σημειώνει, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ 2:00 και 3:00 τα ξημερώματα.

Όταν τη ρώτησε εάν η κατάσταση ήταν ίδια και σε προηγούμενη επίσκεψή της, η γυναίκα απάντησε:

«Όι, γιε μου. Ήταν πολλά καλύττερα! Τζιαι απορώ… Τόσα εκατομμύρια πού εν που πάσιν; Πού τα βάλλουν άμαν το πιο σημαντικό πράμα που εν η υγεία εν τους κόφτει;»

Στη συνέχεια, η 83χρονη ξάπλωσε πάνω σε τρεις διαδοχικές καρέκλες για να ξεκουραστεί.

«Αφού ξάπλωσε πάνω σε τρεις διαδοχικές καρέκλες, πραγματικά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι κάποτε οι δείκτες είναι μακριά από τους ανθρώπους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Η μητέρα με τα δύο παιδιά και ο νεαρός που έπεσε θύμα επίθεσης

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισε ήταν και εκείνη μιας αλλοδαπής εργαζόμενης, η οποία περίμενε να λάβει ιατρική φροντίδα έχοντας μαζί της τα δύο παιδιά της.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα και τα παιδιά κοιμούνταν στις καρέκλες του χώρου αναμονής, έπειτα από πολύωρη παραμονή στο νοσοκομείο.

«Πού να τα αφήσει;» αναφέρει ότι αναρωτήθηκε, σημειώνοντας πως τα παιδιά περίμεναν υπομονετικά, χωρίς να διαμαρτύρονται, μέχρι να εξεταστεί η μητέρα τους.

Στον ίδιο χώρο συνάντησε και ζευγάρι Κυπρίων που διαμένουν στο εξωτερικό, οι οποίοι εξέφρασαν με ευγένεια τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση.

Μια άλλη περίπτωση που του προκάλεσε προβληματισμό ήταν εκείνη νεαρού που έφτασε μόνος στο νοσοκομείο, αφού είχε ξυλοκοπηθεί και ληστευθεί.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι θα μπορούσε να είχε επιδειχθεί μεγαλύτερη διακριτικότητα στον χειρισμό του περιστατικού, αναφέροντας ότι η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στον νεαρό ήταν «Ήταν ξένοι;».

Η απάντηση του νεαρού, όπως τη μεταφέρει, ήταν:

«Όι, ήταν Κυπραίοι. Εν τους έβλεπα γιατί εβάλαν με χαμαί τζι εκτυπούσαν μου, όμως εκατάλαβα τους που τη γλώσσα».

«Οι δείκτες είναι μακριά από τους ανθρώπους»

Στην ανάρτησή του, ο Εφραίμ Χ. Χρίστου ξεκαθαρίζει ότι σκοπός του δεν είναι απλώς να καταγράψει τα προβλήματα των Πρώτων Βοηθειών, αλλά να μεταφέρει όσα αντιλήφθηκε ως ασθενής και όχι υπό τη θεσμική ιδιότητα του βουλευτή.

Οι εικόνες των ανθρώπων που περίμεναν, ο πόνος των ηλικιωμένων και οι δυσκολίες οικογενειών που βρέθηκαν στο νοσοκομείο τον οδήγησαν, όπως εξηγεί, σε ευρύτερες σκέψεις για την ανθρώπινη διάσταση της υγείας.

Αναφέρεται ακόμη σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που φώναζε συνεχώς, σημειώνοντας ότι η εμπειρία του τον έκανε να σκεφτεί όσους αντιμετωπίζουν πολύμηνες ή πολύχρονες ασθένειες και για τους οποίους τέτοιες εικόνες αποτελούν καθημερινότητα.

Επιστρέφοντας στο σπίτι του το πρωί της Τρίτης, όπως γράφει, θυμήθηκε μια φράση του Αγίου Παϊσίου:

«Όταν περνάς», έλεγε, «έξω από ένα νοσοκομείο, να κάνεις τρεις φορές τον σταυρό σου. Μια για τους αρρώστους, μια για τους συνοδούς τους και μια για εσένα που είσαι καλά και δεν είσαι εκεί μέσα».

Κρατικοί προϋπολογισμοί

Ο βουλευτής συνδέει την προσωπική του εμπειρία με τη συζήτηση των κρατικών προϋπολογισμών, επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά πλεονάσματα δεν μπορούν να αποτελούν αυτοσκοπό εάν η κατανομή των διαθέσιμων πόρων δεν εξασφαλίζει την ευημερία των πολιτών.

«Η υγεία χρειάζεται εργαζόμενους που έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να την υποστηρίξουν και η κοινωνία, δεξιά, αριστερή ή κεντρώα, δεν θα σας πει ποτέ γιατί δώσατε ένα ευρώ από τα χρήματά μου για να έχει πέντε κρεβάτια και δύο γιατρούς παραπάνω», τονίζει.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι, παρά την προσωρινή απουσία του από ορισμένες υποχρεώσεις λόγω της ασθένειάς του, συνεχίζει να μελετά τους προϋπολογισμούς των κοινοβουλευτικών επιτροπών που παρακολουθεί.

Όπως εξηγεί, επιδιώκει να παραμένει συνεπής στις θέσεις του, υπερασπιζόμενος τις ανάγκες των πολιτών και φροντίζοντας οι πολιτικές του παρεμβάσεις να μη μένουν μόνο στα λόγια.