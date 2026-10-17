Πέντε μαμάδες, μία μεγάλη αγκαλιά αγάπης :Συγκίνηση στην τρίτη φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη της 26χρονης Νικολέττας Θεοδώρου

Μια εκδήλωση με βαθύ κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, αφιερωμένη στη μνήμη της συμπολίτισσάς μας Νικολέττας Θεοδώρου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 26 ετών, αφήνοντας πίσω της τη θλίψη για έναν τόσο πρόωρο χαμό. Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκονται πέντε μητέρες, η Στέλλα, η Ελένη, η Μαριάννα, η Χριστιάνα και η Αρίστη, οι οποίες γνωρίστηκαν σε έναν χώρο όπου κανένας γονιός δεν θα ήθελε ποτέ να βρεθεί, στο χώρο του παιδογκολογικού. Εκεί όπου η αγωνία, ο φόβος και η αβεβαιότητα γίνονται καθημερινότητα, αλλά εκεί όπου γεννιούνται και δεσμοί βαθιάς κατανόησης, αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης. Οι πέντε μαμάδες μετέτρεψαν τις προσωπικές τους εμπειρίες σε μια πράξη προσφοράς, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες μπορεί να γεννηθεί η δύναμη να σταθείς δίπλα σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τα παιδιά, ένωσαν τις δυνάμεις τους και διοργάνωσαν μια βραδιά με έναν ξεκάθαρο σκοπό να προσφέρουν ελπίδα, στήριξη και χαμόγελα σε παιδιά που δοκιμάζονται σκληρά. Όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», ενισχύοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, χαρακτήρισε τη χθεσινή εκδήλωση ως μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στα παιδιά που δοκιμάζονται και υποφέρουν, με στόχο την προσφορά στήριξης και χαμόγελων σε εκείνα που το έχουν περισσότερο ανάγκη, μέσα από τη συνεργασία και τη στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Όπως ανέφερε, ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1997 από μια ομάδα αγοριών και φίλων παιδιών που πάσχουν από καρκίνο, λευχαιμία και άλλες συναφείς παθήσεις.

Σήμερα, τα μέλη του και οι εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αφιλοκερδώς, με μοναδικό στόχο να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ο κ. Λάμπρου αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες δραστηριοποίησης του Συνδέσμου, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εκπλήρωση ευχών παιδιών με καρκίνο, την οικονομική στήριξη των οικογενειών τους, καθώς και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στα παιδιά όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η κοινωνία και η Πολιτεία οφείλουν να αντικρίσουν κατάματα το πρόβλημα και να αποδείξουν έμπρακτα τον ανθρωποκεντρικό και ανθρωπιστικό τους προσανατολισμό. Όπως υπογράμμισε, η ισονομία, η ευημερία, η αναβάθμιση των συνθηκών ζωής και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στον πάσχοντα συνάνθρωπο πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Ο Δήμαρχος Ακάμα διαβεβαίωσε, τέλος, ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις δράσεις του Συνδέσμου, συμβάλλοντας στην καθιέρωση, την αναβάθμιση και τη διαρκή βελτίωση των πρωτοβουλιών του προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», Γιώργος Πενηντάεξ, έστειλε το μήνυμα ότ «Αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο της διπλανής πόρτας, είναι παιδιά όλων μας».

Εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τις πέντε μαμάδες για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους και τη στήριξη που προσφέρουν στο έργο του Συνδέσμου. Όπως ανέφερε, οι εθελοντές αντιμετωπίζουν αυτή την υποστήριξη ως κινητήρια δύναμη για να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να παραμένουν στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον παιδικό καρκίνο. «Εμείς οι εθελοντές εκλαμβάνουμε αυτή την υποστήριξη ως μια κινητήρια δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας, να είμαστε στην πρώτη γραμμή ενάντια στον παιδικό καρκίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πενηντάεξ έστειλε, παράλληλα, ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, τονίζοντας πως τα παιδιά που δοκιμάζονται από την ασθένεια δεν αφορούν μόνο τις οικογένειές τους. «Αυτά τα παιδιά δεν είναι παιδιά της διπλανής πόρτας, αλλά όλων μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως χάρη στην προσφορά και την έμπρακτη συμπαράσταση του κόσμου, ο Σύνδεσμος μπορεί να πραγματοποιεί τα όνειρα των παιδιών, αποδεικνύοντας πως οι ευχές τους δεν είναι άπιαστες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη στήριξης των οικογενειών που αναγκάζονται να μεταβούν στο εξωτερικό για τη θεραπεία των παιδιών τους, καθώς οι οικονομικές και ψυχολογικές δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι πολλές και συχνά δυσβάσταχτες. Εκπρόσωπος των πέντε μαμάδων υπογράμμισε πως ακόμη και μια μικρή πράξη αγάπης ή ένα χαμόγελο μπορεί να σημαίνουν πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Ένα μήνυμα που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας τους και υπενθυμίζει πως, όταν η αγάπη γίνεται πράξη, μπορεί να προσφέρει δύναμη και κουράγιο σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι διοργανώτριες ευχαρίστησαν, επίσης, τη Στέλλα Νικηφόρου, σύζυγο του Δημάρχου Ακάμα, η οποία στάθηκε δίπλα τους με τη ζεστασιά και τη στήριξή της, συμβάλλοντας στη διοργάνωση της φιλανθρωπικής βραδιάς. Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Μάριος Ιγνατίου. Η τρίτη φιλανθρωπική βραδιά των πέντε μαμάδων ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια εκδήλωση προσφοράς. Ήταν μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε παιδί που νοσεί υπάρχει μια οικογένεια που αγωνιά, ελπίζει και χρειάζεται στήριξη. Πως κανένας γονιός δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή και πως η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει μια ζεστή αγκαλιά για όσους δοκιμάζονται. Και μέσα σε αυτή τη βραδιά, η μνήμη της Νικολέττας Θεοδώρου, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή στα μόλις 26 της χρόνια, αποτέλεσε έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής. Γιατί η αγάπη δεν σβήνει με την απουσία.

Συνεχίζει να υπάρχει μέσα από τις πράξεις, τις προσφορές και τα χαμόγελα που χαρίζονται στους άλλους. Με οδηγό την αγάπη και τη δύναμη της προσφοράς, οι πέντε μαμάδες συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρωπιά μπορεί να γίνει φως ελπίδας για τα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη.