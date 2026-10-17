Πάφος: Προειδοποίηση για την ασφάλεια των πεζών στον πεζόδρομο κάτω από ξενοδοχείο. Παρεμβάσεις Γρηγοριάδη και Ονησιφόρου

Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγοριάδης προειδοποιεί για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο σημείο, εκφράζοντας ανησυχίες για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέας βροχόπτωσης. «Η ασφάλεια των πεζών προηγείται πάντα! Δεν χωρά ούτε αδυναμίες ούτε υπεροψίες», τονίζει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση του πεζόδρομου απαιτεί προσοχή και ουσιαστική αντιμετώπιση.

Ο δημοτικός σύμβουλος επισημαίνει ότι, με την επόμενη βροχή, ο πεζόδρομος ενδέχεται να παρουσιάσει ξανά σοβαρά προβλήματα, παραπέμποντας σε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, καταδεικνύουν τη διαφορά μεταξύ της σημερινής εικόνας και της κατάστασης που μπορεί να προκύψει μετά από βροχόπτωση. «Κάθε επόμενη μέρα και ένας κίνδυνος», σημειώνει, κάνοντας αναφορά ακόμη και στο μικρό ηλεκτρικό όχημα που χρησιμοποιείται για την αποκομιδή σκυβάλων, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, κινδυνεύει κατά τη διέλευσή του από το σημείο, καθώς αναγκάζεται να περνά με δύο τροχούς.

Απαντώντας στις ανησυχίες για την κατάσταση του πεζόδρομου, ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της υποδομής, ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή ενισχυτικού πετάλου, με στόχο να διασφαλιστούν μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη στήριξη του δαπέδου. «Στόχος μας δεν είναι απλώς μια προσωρινή επιδιόρθωση, αλλά μια ουσιαστική και μόνιμη λύση», υπογραμμίζει ο κ. Ονησιφόρου, εξηγώντας ότι απαιτούνται σωστός σχεδιασμός και προσεκτική εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα.

Η παρέμβαση του δημαρχεύοντα καταδεικνύει ότι προγραμματίζεται τεχνική παρέμβαση για την ενίσχυση του συγκεκριμένου σημείου, με την αποτελεσματικότητα των εργασιών να αναμένεται να κριθεί από την εφαρμογή της λύσης και τη μακροχρόνια αντοχή της υποδομής.

Το ζήτημα επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της έγκαιρης συντήρησης των δημόσιων χώρων και της διασφάλισης ασφαλών συνθηκών για πεζούς και εργαζομένους, ιδιαίτερα σε σημεία που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

Η ασφάλεια των πεζών και η οριστική αποκατάσταση του πεζόδρομου αποτελούν πλέον το βασικό ζητούμενο, με την προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών να δημιουργεί προσδοκίες για ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.