Δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται εδώ…

Και ξαφνικά, βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα ενός καταφυγίου… Κλαίει ασταμάτητα. Κι όταν σταματά, ξαπλώνει και μένει σιωπηλός, σαν να έχει χάσει την ελπίδα του ότι κάποιος θα επιστρέψει για να τον πάρει πίσω.

Η εθελόντρια τον πήγε μια βόλτα και τότε κάτι άλλαξε. Ήταν γλυκός, ήρεμος και απίστευτα φιλικός. Το μόνο που ήθελε ήταν να έχει κάποιον δίπλα του. Λίγα λεπτά έξω από το καταφύγιο ήταν αρκετά για να φανεί πόσο διαφορετικός μπορεί να γίνει όταν νιώθει λίγη αγάπη και ασφάλεια.

Πώς μπορεί κάποιος να εγκαταλείψει έναν σκύλο που του έδωσε τα πάντα; Δεν έκανε τίποτα κακό. Είναι μόλις 2 ετών, μπερδεμένος και πληγωμένος, χωρίς να καταλαβαίνει γιατί έχασε ξαφνικά όλα όσα γνώριζε ως σπίτι του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει…

Ας τον βοηθήσουμε να βρει ξανά την οικογένειά του! Χρειάζεται έναν άνθρωπο που θα του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, ένα ασφαλές σπίτι και την αγάπη που τόσο έχει ανάγκη.

Αν κάποιος μπορεί να τον υιοθετήσει ή να τον φιλοξενήσει προσωρινά, ας επικοινωνήσει με το καταφύγιο Simba. Ακόμη κι αν δεν μπορεί να τον βοηθήσει προσωπικά, μια κοινοποίηση μπορεί να φτάσει στον άνθρωπο που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Ας μη μείνει άλλο να περιμένει… Αξίζει κι εκείνος να αγαπηθεί ξανά!, προσθέτει η εθελόντρια του καταφυγίου Simba.