Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Κυριακή με λιακάδα και περαστικές συννεφιές – O καιρός μέχρι την Τετάρτη
Κυρίως αίθριος ο καιρός σήμερα, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και ανέμους έως 5 μποφόρ. Στους 6 βαθμούς η θερμοκρασία απόψε στα ψηλότερα ορεινά, ενώ μέχρι την Τετάρτη θα παραμείνει κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές
Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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