Εμπορία προσώπων στην Κύπρο: 29 καταδίκες σε επτά χρόνια – Το «έγκλημα της σιωπής» και τα αθέατα θύματα

Η Επίτροπος παρέπεμψε στην Παγκόσμια Έκθεση του 2024 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), σύμφωνα με την οποία το 38% των θυμάτων εμπορίας που εντοπίστηκαν παγκοσμίως το 2022 ήταν παιδιά. «Παιδιά από τα οποία η εκμετάλλευση στερεί όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την ίδια την παιδική τους ηλικία».

Στην τελευταία αξιολόγηση για την Κύπρο, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (GRETA) επισήμανε την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των θυμάτων και κατέγραψε καθυστερήσεις στη διαδικασία αναγνώρισής τους. Οι καθυστερήσεις αυτές, σημείωσε, μπορεί να τα αφήνουν χωρίς κρίσιμη βοήθεια και προστασία.

Η εμπορία προσώπων, πρόσθεσε, είναι ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και συχνά παραμένει αθέατη: πίσω από κλειστές πόρτες, σε χώρους εργασίας και ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και μέσα από νέες μορφές εκμετάλλευσης που διευκολύνονται από την τεχνολογία. «Πίσω από κάθε υπόθεση δεν υπάρχουν απλώς αριθμοί, αλλά ανθρώπινες ζωές, ανάμεσά τους και παιδιά».

Η 18η Οκτωβρίου, ανέφερε, «μας υπενθυμίζει ότι, ακόμη και σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι στερούνται την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την αυτονομία τους μέσα από συνθήκες εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού και βίας».

Η κ. Λοττίδη υπογράμμισε την ανάγκη να εντοπίζονται έγκαιρα τα θύματα και να προστατεύονται σε όλα τα στάδια, ανεξάρτητα από την επίσημη αναγνώρισή τους ή τη συνεργασία τους με τις διωκτικές αρχές. Πολλά θύματα, σημείωσε, δεν καταγγέλλουν ποτέ την εκμετάλλευσή τους εξαιτίας του φόβου αντιποίνων, της οικονομικής και ψυχολογικής εξάρτησης, της απειλής απέλασης, της δυσπιστίας προς τις αρχές και του τραύματος που έχουν υποστεί.

Χαρακτήρισε την εμπορία προσώπων «έγκλημα της σιωπής», καθώς πολλά θύματα παραμένουν εγκλωβισμένα στην εκμετάλλευση χωρίς να προχωρούν σε καταγγελία. «Η απουσία καταγγελίας δεν σημαίνει απουσία εκμετάλλευσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι η σιωπή ενός θύματος δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως συναίνεση.

Όπως ανέφερε, η Πολιτεία οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς που εντοπίζουν έγκαιρα τις ενδείξεις εκμετάλλευσης και ενεργοποιούν άμεσα την προστασία, χωρίς να περιμένουν από τα ίδια τα θύματα να αποδείξουν την ευαλωτότητά τους.

Η προστασία, πρόσθεσε, δεν μπορεί να παρέχεται μόνο μετά την επίσημη αναγνώριση ενός προσώπου ως θύματος ούτε να εξαρτάται από τη συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές ή την έκβαση ποινικής δίωξης. Θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στάδια, από τον εντοπισμό πιθανού θύματος έως την τελική αποκατάστασή του, και να περιλαμβάνει ασφαλή στέγαση, ενημέρωση, νομική βοήθεια, υγειονομική και ψυχολογική στήριξη, καθώς και δυνατότητες κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία των παιδιών και των προσώπων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές ευαλωτότητας, με συνεκτίμηση του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας, της μεταναστευτικής κατάστασης και των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε προσώπου.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Τα κενά επικοινωνίας, οι διοικητικές καθυστερήσεις και η έλλειψη συνέχειας στην υποστήριξη δημιουργούν κενά στην προστασία των θυμάτων. Ενώ για τη Διοίκηση υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και διαδικασίες, για το θύμα η προστασία και η δικαίωση μπορεί να αποτελούν ζήτημα ζωής ή θανάτου, σημείωσε.

Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις του Γραφείου της, είπε ότι έχουν αναδειχθεί ζητήματα σχετικά με την ευαλωτότητα των αλλοδαπών εργαζομένων, την πρόσβαση των αναγνωρισμένων θυμάτων στα δικαιώματά τους, τη στήριξη γυναικών που υπέστησαν σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν διαφορετικές διοικητικές διαδικασίες επηρεάζουν την προστασία του ίδιου προσώπου.

«Η αναγνώριση ενός ανθρώπου ως θύματος δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με την προστασία του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κατοχύρωση ενός δικαιώματος στη νομοθεσία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την πλήρη άσκησή του.

Καταλήγοντας, επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση του θεσμού στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων μέσω της διερεύνησης υποθέσεων, της ανάδειξης συστημικών αδυναμιών και της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τόνισε, τέλος, ότι η αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων δεν περιορίζεται στην τιμωρία των δραστών, αλλά απαιτεί ένα σύστημα που εντοπίζει έγκαιρα τα θύματα, τους παρέχει προστασία και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση και την επανένταξή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ