Νίκος Χριστοδουλίδης από τα Κελοκέδαρα: €50.000 για την ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας

Κατά τον χαιρετισμό του στο Πολιτιστικό Κέντρο Κελοκεδάρων, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε συμβολική οικονομική συνεισφορά ύψους €50.000, με στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια καθιέρωσης του Φεστιβάλ ως θεσμού, συγχαίροντας το Κοινοτικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της πρώτης εκδήλωσης. «Το πιο σημαντικό είναι να γίνει θεσμός, να καθιερωθεί και είμαστε δίπλα σας να σας βοηθήσουμε να καθιερωθεί το Φεστιβάλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν ξεχάσουμε από πού ξεκινήσαμε, δεν έχουμε μέλλον»

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της παράδοσης τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική προϋπόθεση για το μέλλον. «Είμαι εδώ, γιατί πραγματικά πιστεύω στην παράδοσή μας και πραγματικά πιστεύω και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και συλλογικό ότι αν ξεχάσουμε από πού ξεκινήσαμε σίγουρα δεν έχουμε μέλλον», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στα περίπτερα του Φεστιβάλ, ο Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών για τα διαθέσιμα κρατικά προγράμματα στήριξης, επισημαίνοντας ότι αρκετοί δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις κοινότητες και στις οικογένειες.

Σχέδιο €23 εκατ. για επαναφύτευση αμπελιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προγράμματα ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση πιστεύει στις προοπτικές της γεωργίας και επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη ειδικό σχέδιο ύψους €23 εκατομμυρίων για την επαναφύτευση αμπελιών, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναζωογόνησης της αμπελουργίας. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε προσωπική του εμπειρία, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν διατηρούσε πολλά αμπέλια στη γειτονική Χούλου, τα οποία, όπως είπε, εκριζώθηκαν επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου, όταν είχε ανακοινωθεί σχέδιο επιδότησης.

Ο Πρόεδρος έκανε επίσης αναφορά στα προγράμματα που απευθύνονται στους νέους, καθώς και στη συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών για την ενίσχυση των κοινοτήτων.

Μείωση της συνεισφοράς των κοινοτήτων στο 5%

Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην προσπάθεια στήριξης των κοινοτήτων για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι η συνεισφορά τους θα μειωθεί από το 10% στο 5%.

Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση των €50.000 για την ανάπλαση του πυρήνα των Κελοκεδάρων, πέραν της βοήθειας που έχει ήδη παρασχεθεί για δρόμους και άλλα έργα.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια αναβάθμισης της κοινότητας, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ζωής στην ύπαιθρο.

Το πρώτο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων στα Κελοκέδαρα φιλοδοξεί να αναδείξει τον τοπικό παραγωγικό πλούτο και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για έναν θεσμό που θα ενισχύει την τοπική οικονομία και θα διατηρεί ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου.