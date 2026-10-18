Η παράδοση των Κελοκεδάρων ζωντανεύει μέσα από το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων :«Ρίζες που μας ενώνουν»

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ είχε η παρασκευή του παραδοσιακού παλουζέ επί τόπου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παρασκευής του και να απολαύσουν τη χαρακτηριστική του γεύση. Παράλληλα, διατίθονταν προς πώληση παλουζές και ζιβανία, προϊόντα άρρηκτα συνδεδεμένα με την κυπριακή παράδοση και την αξιοποίηση των σταφυλιών.

Η Άντρη Επιφανείου, εκ μέρους του Συνδέσμου Αποδήμων Κελοκεδάρων, συμμετέχει στην προβολή της εκδήλωσης, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης για τον τόπο, της διατήρησης των παραδόσεων και της σύνδεσης των ανθρώπων με τις ρίζες τους.

Το παρών του έδωσε και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Το φεστιβάλ είοε ο κ.Πιττοκοπίτης αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για συνάντηση κατοίκων, αποδήμων και επισκεπτών, σε ένα περιβάλλον όπου η τοπική γαστρονομία συναντά την πολιτιστική ταυτότητα του χωριού, όπως αναφέρει.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες συνέχισε , οι παραδόσεις δεν μένουν απλώς αναμνήσεις του παρελθόντος, σημειώνει, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, τα Κελοκέδαρα έδωσαν ραντεβού με την παράδοση, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος μιας γιορτής που τιμά τον τόπο, τους ανθρώπους και τις γεύσεις του, κατέληξε.