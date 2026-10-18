Με επίκεντρο την παράδοση, τις αυθεντικές γεύσεις και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, η κοινότητα Κελοκεδάρων φιλοξένησε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων Κελοκεδάρων, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι. Με σύνθημα «Ρίζες που μας ενώνουν», η εκδήλωση επιχείρησε να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο του χωριού και να κρατήσει ζωντανά τα έθιμα και τις παραδοσιακές γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κελοκεδάρων Χριστάκης Ιγνατίου..
Η παράδοση των Κελοκεδάρων ζωντανεύει μέσα από το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων :«Ρίζες που μας ενώνουν»
Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ είχε η παρασκευή του παραδοσιακού παλουζέ επί τόπου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παρασκευής του και να απολαύσουν τη χαρακτηριστική του γεύση. Παράλληλα, διατίθονταν προς πώληση παλουζές και ζιβανία, προϊόντα άρρηκτα συνδεδεμένα με την κυπριακή παράδοση και την αξιοποίηση των σταφυλιών.
Η Άντρη Επιφανείου, εκ μέρους του Συνδέσμου Αποδήμων Κελοκεδάρων, συμμετέχει στην προβολή της εκδήλωσης, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης για τον τόπο, της διατήρησης των παραδόσεων και της σύνδεσης των ανθρώπων με τις ρίζες τους.
Το παρών του έδωσε και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Το φεστιβάλ είοε ο κ.Πιττοκοπίτης αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για συνάντηση κατοίκων, αποδήμων και επισκεπτών, σε ένα περιβάλλον όπου η τοπική γαστρονομία συναντά την πολιτιστική ταυτότητα του χωριού, όπως αναφέρει.
Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες συνέχισε , οι παραδόσεις δεν μένουν απλώς αναμνήσεις του παρελθόντος, σημειώνει, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.
Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, τα Κελοκέδαρα έδωσαν ραντεβού με την παράδοση, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος μιας γιορτής που τιμά τον τόπο, τους ανθρώπους και τις γεύσεις του, κατέληξε.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.