Κύκλωμα παράνομων εισαγωγών μέσω Κύπρου: Κατασχέθηκαν 13.788 εσώρουχα-μαϊμού και επικίνδυνες συσκευές – Πάνω από €39.500 σε δασμούς, φόρους και συμβιβασμούς

**Αποτροπή τελωνειακής απάτης με προϊόντα από την Κίνα – Πάνω από €39.500 σε δασμούς, φόρους και εξώδικους συμβιβασμούς από τρεις υποθέσεις – Στο επίκεντρο η κατάχρηση της τελωνειακής διαδικασίας «42»**

Στην αποτροπή τελωνειακής απάτης μεγάλης κλίμακας, η οποία αφορούσε εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων, εντοπίζοντας απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων, ηλεκτρονικές συσκευές που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περιπτώσεις σοβαρής υποτιμολόγησης εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, κατά τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων κατασχέθηκαν 13.788 εσώρουχα που παραβίαζαν γνωστή εμπορική επωνυμία, ενώ εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών που δεν συμμορφώνονταν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Στα προϊόντα περιλαμβάνονταν οθόνες αφής για αυτοκίνητα, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ραδιόφωνα, φορητές μπαταρίες φόρτισης (power banks), φορτιστές και λαμπτήρες.

Παράλληλα, οι τελωνειακοί έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές υποτιμολογήσεις προϊόντων, καθώς και την υποβολή λανθασμένων κιβωτιολογίων και άλλων παραστατικών κατά την εισαγωγή.

Η τελωνειακή διαδικασία «42» και η διαδρομή των εμπορευμάτων

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν νεοσύστατοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την τελωνειακή διαδικασία «42» για την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα.

Τα προϊόντα μεταφέρονταν σε εμπορευματοκιβώτια μέσω Ελλάδας και εισάγονταν προσωρινά στην Κύπρο, με καταβολή των εισαγωγικών δασμών και αναστολή της καταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Στη συνέχεια, τα εμπορεύματα προορίζονταν να μεταφερθούν ως ενωσιακό φορτίο στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Βουλγαρία, όπου είχαν δηλωθεί οι τελικοί παραλήπτες.

Η διαδικασία «42» επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την εισαγωγή αγαθών σε κράτος μέλος της ΕΕ με απαλλαγή από τον ΦΠΑ εισαγωγής, όταν αυτά προορίζονται για ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά στις υπό διερεύνηση περιπτώσεις.

Πάνω από €39.500 σε δασμούς, φόρους και εξώδικους συμβιβασμούς

Πέρα από τις κατασχέσεις, το Τμήμα Τελωνείων εντόπισε περιπτώσεις υποτιμολόγησης και ανακριβών παραστατικών, από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα, από τρεις τέτοιες περιπτώσεις εισπράχθηκαν μέχρι στιγμής περισσότερα από €30.000 σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους. Επιπρόσθετα, εισπράχθηκαν €9.500 στο πλαίσιο της αποδοχής προτάσεων για εξώδικο συμβιβασμό των σχετικών αδικημάτων.

Η σύνδεση με την ευρωπαϊκή έρευνα «CALYPSO»

Το Τμήμα Τελωνείων εκτιμά ότι οι ενέργειές του απέτρεψαν την προσπάθεια μεταφοράς της δραστηριότητας μέσω Κύπρου, μετά την εξάρθρωση αντίστοιχου κυκλώματος στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση συνδέει τις υπό διερεύνηση περιπτώσεις με τη μεγάλης κλίμακας έρευνα «CALYPSO», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Κατά την έρευνα εκείνη αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, απάτη ύψους άνω των €700 εκατ. σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατασχέθηκαν περίπου 2.500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την κυπριακή τελωνειακή αρχή, μετά την επιχείρηση «CALYPSO» φαίνεται να περιορίστηκε η κατάχρηση της διαδικασίας «42» στην Ελλάδα, βάσει ενημέρωσης από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της χώρας, και οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιχείρησαν να διοχετεύσουν τις εισαγωγές μέσω Κύπρου.

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι συνεχίζει τις συντονισμένες ενέργειες ελέγχου, με στόχο την αντιμετώπιση της τελωνειακής απάτης, την προστασία των δημοσίων εσόδων και την αποτροπή της εισαγωγής προϊόντων που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.