Κ.Λετυμπιώτης από τη Μαραθούντα: «Να μετατρέπουμε τις αναμνήσεις σε ρίζες»

Ο παλουζές, η ζιβανία και οι παραδοσιακές γεύσεις αποτέλεσαν μέρος της γιορτής, με τους ανθρώπους της κοινότητας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, η Μαραθούντα αποτελεί παράδειγμα μιας μικρής κοινότητας με μεγάλες δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ότι το μέγεθος ενός τόπου δεν καθορίζει τις προοπτικές του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οι κοινότητες να παραμένουν ζωντανές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και όχι μόνο κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων. «Μια γεμάτη πλατεία την Κυριακή είναι μια όμορφη εικόνα. Μια κοινότητα γεμάτη ζωή και τη Δευτέρα το πρωί είναι ο πραγματικός μας στόχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνέδεσε τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο με τη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τους νέους και τις οικογένειες, ώστε να μπορούν να παραμένουν και να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης και στα στεγαστικά σχέδια που αποσκοπούν στη στήριξη της απόκτησης κατοικίας, επισημαίνοντας τη σημασία της δυνατότητας των νέων να δημιουργήσουν το δικό τους σπίτι και να χτίσουν το μέλλον τους στις κοινότητές τους.

Παράλληλα, συνεχάρη τους διοργανωτές και τους εθελοντές του Φεστιβάλ Αναβίωσης Παράδοσης Μαραθούντας, εκφράζοντας την ευχή η διοργάνωση να καθιερωθεί ως θεσμός.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση του κατέλαβε η αναφορά στα παιδιά και στις εμπειρίες που συνδέουν τις νεότερες γενιές με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

Όπως σημείωσε, μέσα από απλές στιγμές, όπως το πάτημα των σταφυλιών, η δοκιμή του παλουζέ και οι στιγμές με τον παππού και τη γιαγιά, δημιουργούνται αναμνήσεις που συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα παιδιά αυτά, όταν μεγαλώσουν, να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία και να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες.

«Αυτή είναι η δύναμη της παράδοσής μας. Να μετατρέπει τις αναμνήσεις σε ρίζες. Και τις ρίζες σε έναν λόγο να επιστρέφουμε πάντα στον τόπο μας», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με το μέλλον της κυπριακής υπαίθρου.