Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18/10) στην περιοχή Πολιτικού της επαρχίας Λευκωσίας, όταν η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε βαθύ φαράγγι κοντά στην κοινότητα Αγίας Σκέπης.
Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε φαράγγι βάθους 40 μέτρων στο Πολιτικό – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο κοντά στην Αγία Σκέπη και κατάφεραν να την ανασύρουν με ειδική διασωστική εξάρτυση
Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση για βοήθεια λήφθηκε μετά τις 16:30, με μέλη της Πυροσβεστικής της επαρχίας Λευκωσίας να σπεύδουν στο σημείο.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα μέσα στο φαράγγι, το οποίο είχε επικλινές βάθος περίπου 40 μέτρων, και προχώρησαν στην ανάσυρσή της χρησιμοποιώντας ειδική διασωστική εξάρτυση.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ύψος του δρόμου, όπου παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για προληπτικό έλεγχο και παροχή πρώτων βοηθειών.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο φαράγγι διερευνώνται από την Αστυνομία.
Ανταπόκριση μετά τις 16:30 σήμερα για άτομο (γυναίκα) η οποία εγκλωβίστηκε σε φαράγγι παρά την κοινότητα Αγ. Σκέπης στο Πολιτικό Λευκωσίας. Το άτομο ανασύρθηκε με διασωστική εξάρτυση αφού προσεγγίστηκε από τα μέλη μας της Επαρχίας Λευκωσίας από φαράγγι επικλινούς βάθους 40 περίπου μέτρων. Αφού ανασύρθηκε στο ύψος του δρόμου παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για προληπτικό έλεγχο και παροχή Ά Βοηθειών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στο φαράγγι διερευνώνται από τημ Αστυνομία.— Andreas Kettis (@akettis) October 18, 2026
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