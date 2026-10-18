Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε φαράγγι βάθους 40 μέτρων στο Πολιτικό – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση για βοήθεια λήφθηκε μετά τις 16:30, με μέλη της Πυροσβεστικής της επαρχίας Λευκωσίας να σπεύδουν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα μέσα στο φαράγγι, το οποίο είχε επικλινές βάθος περίπου 40 μέτρων, και προχώρησαν στην ανάσυρσή της χρησιμοποιώντας ειδική διασωστική εξάρτυση.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ύψος του δρόμου, όπου παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για προληπτικό έλεγχο και παροχή πρώτων βοηθειών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο φαράγγι διερευνώνται από την Αστυνομία.