Στην καταχώριση ποινικής υπόθεσης εναντίον δύο Κύπριων διευθυντών εταιρείας που φέρεται να συνδέεται με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, για οφειλές ΦΠΑ ύψους €25 εκατ., προχώρησε πρόσφατα το Τμήμα Φορολογίας. Πρόκειται για την εταιρεία Blue Ocean Yacht Management Ltd, η οποία διαγράφηκε από το Μητρώο Εταιρειών το 2024, αλλά επανεγγράφηκε έναν χρόνο αργότερα με δικαστικό διάταγμα, μετά την ανάδειξη του θέματος στη Βουλή από την τέως βουλεύτρια, Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Παράλληλα, διεθνείς αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας της περασμένη εβδομάδας για τη διακίνηση περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ρόμαν Αμπράμοβιτς μέσω κυπριακών εταιρειών, επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα για την εποπτεία και τη λογοδοσία στην Κύπρο. Το κόλπο με τα πολυτελή γιοτ Πώς δημιουργήθηκε η φορολογική οφειλή των €25 εκατ., ποια είναι η...
Ποινικές διώξεις στην Κύπρο για τα πολυτελή σκάφη του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Η φερόμενη κομπίνα που στήθηκε με τα πολυτελή γιοτ για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα κατηγορητήρια που καταχώρισε το Τμήμα Φορολογίας εναντίον δύο Κύπριων διευθυντών για οφειλές ΦΠΑ ύψους €25 εκατ. Πώς η τέως βουλεύτρια, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, έφερε την υπόθεση στη Βουλή και κινητοποίησε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
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