Καιρός: Με 25άρια ξεκινά η εβδομάδα - Έρχεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς, 3 μποφόρ, ενώ αργότερα θα στραφούν κυρίως σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί και ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Μέχρι την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο και να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.