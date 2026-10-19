Σ΄ ένα νέο κεφάλαιο περνά η μακροχρόνια συνεργασία των ξενοδοχείων Radisson με τον Μαραθώνιο της Λάρνακας, καθώς τα Radisson Hotels που λειτουργούν στην πόλη αναλαμβάνουν την ονομαστική χορηγία της διοργάνωσης για το 2026. Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί φυσική συνέχεια μιας σταθερής σχέσης που ξεκίνησε το 2017, όταν το Radisson Blu Hotel Larnaca άρχισε να στηρίζει τον Μαραθώνιο της πόλης ως ονομαστικός χορηγός. Φέτος η συνεργασία διευρύνεται περαιτέρω με την ενεργή συμμετοχή και του Radisson Beach Resort Larnaca, ενισχύοντας συνολικά την παρουσία των Radisson Hotels στη διοργάνωση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αναβαθμισμένη συνεργασία αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση των Radisson Hotels προς τη Λάρνακα και προς έναν θεσμό που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα, προσελκύοντας κάθε χρόνο δρομείς, επισκέπτες και υποστηρικτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από τη διεθνή αυτή αθλητική διοργάνωση ενισχύεται η επισκεψιμότητα της πόλης, δημιουργώντας παράλληλα θετικό αποτύπωμα για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της ονομαστικής χορηγίας, το Radisson Blu Hotel Larnaca και το Radisson Beach Resort Larnaca θα στηρίξουν έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση και τους συμμετέχοντες, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, διαμονή, φιλοξενία καθώς και γεύματα για VIP προσκεκλημένους. Παράλληλα, βρίσκονται υπό σχεδιασμό πρόσθετες δράσεις κι εμπειρίες γύρω από τον Μαραθώνιο, οι οποίες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίησή τους.
Ονομαστική χορηγία Μαραθωνίου
Τα Radisson Hotels στη Λάρνακα αναλαμβάνουν την ονομαστική χορηγία του Μαραθωνίου της πόλης για το 2026. Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί φυσική συνέχεια μιας σταθερής σχέσης που ξεκίνησε από το 2017.
Εκ μέρους των Radisson Hotels, ο Μάριος Πολυβίου, CEO της διαχειρίστριας εταιρείας Sunnyseeker Hotels, δήλωσε ότι η ανάληψη της ονομαστικής χορηγίας του Μαραθωνίου Λάρνακας 2026 αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που έχει χτιστεί σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. «Η στήριξή μας στον Μαραθώνιο συνδέεται άμεσα με τη διαχρονική μας δέσμευση προς τη Λάρνακα και με την αξία που δημιουργεί η διοργάνωση για την πόλη, τους επισκέπτες της και την τοπική οικονομία», σημείωσε. Από την πλευρά της οργανωτικής επιτροπής του Μαραθωνίου Λάρνακας, ο ιδρυτής της διοργάνωσης, Κωνσταντίνος Ντάλτας, ανέφερε ότι η συμμετοχή και των δύο Radisson Hotels στη Λάρνακα συμβάλλει στη συνεχή αναβάθμιση ενός θεσμού που προβάλλει τη Λάρνακα στην Κύπρο και διεθνώς. Ο 9ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Σημείο εκκίνησης για όλα τα αγωνίσματα θα είναι η παραλιακή λεωφόρος των Φοινικούδων, μπροστά από την κεντρική εξέδρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον κλασικό μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων, τον ημιμαραθώνιο, τους αγώνες 10 χλμ. και 5 χλμ. (ατομικός και εταιρικός) και τον παιδικό-κοινωνικό αγώνα του ενός χιλιομέτρου.
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