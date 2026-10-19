Ονομαστική χορηγία Μαραθωνίου

Σ΄ ένα νέο κεφάλαιο περνά η μακροχρόνια συνεργασία των ξενοδοχείων Radisson με τον Μαραθώνιο της Λάρνακας, καθώς τα Radisson Hotels που λειτουργούν στην πόλη αναλαμβάνουν την ονομαστική χορηγία της διοργάνωσης για το 2026. Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί φυσική συνέχεια μιας σταθερής σχέσης που ξεκίνησε το 2017, όταν το Radisson Blu Hotel Larnaca άρχισε να στηρίζει τον Μαραθώνιο της πόλης ως ονομαστικός χορηγός. Φέτος η συνεργασία διευρύνεται περαιτέρω με την ενεργή συμμετοχή και του Radisson Beach Resort Larnaca, ενισχύοντας συνολικά την παρουσία των Radisson Hotels στη διοργάνωση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αναβαθμισμένη συνεργασία αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση των Radisson Hotels προς τη Λάρνακα και προς έναν θεσμό που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα, προσελκύοντας κάθε χρόνο δρομείς, επισκέπτες και υποστηρικτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από τη διεθνή αυτή αθλητική διοργάνωση ενισχύεται η επισκεψιμότητα της πόλης, δημιουργώντας παράλληλα θετικό αποτύπωμα για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της ονομαστικής χορηγίας, το Radisson Blu Hotel Larnaca και το Radisson Beach Resort Larnaca θα στηρίξουν έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση και τους συμμετέχοντες, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, διαμονή, φιλοξενία καθώς και γεύματα για VIP προσκεκλημένους. Παράλληλα, βρίσκονται υπό σχεδιασμό πρόσθετες δράσεις κι εμπειρίες γύρω από τον Μαραθώνιο, οι οποίες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίησή τους.