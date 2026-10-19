Προγραμματισμένη δοκιμή του συστήματος σειρήνων της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF).
Ακρωτήρι: Θα ηχήσουν σειρήνες την Τετάρτη - Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας
Σειρήνες ενδέχεται να ακουστούν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμής της RAF, με τις Βρετανικές Βάσεις να διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες
Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι σειρήνες ενδέχεται να ακουστούν τόσο εντός της Βάσης όσο και στην ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου, καθώς στόχος της δοκιμής είναι να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ορθή λειτουργία του συστήματος.
Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προγραμματισμένη διαδικασία, η οποία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε απειλή ή περιστατικό, ενώ δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από το κοινό.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.