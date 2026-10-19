Ακρωτήρι: Θα ηχήσουν σειρήνες την Τετάρτη - Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι σειρήνες ενδέχεται να ακουστούν τόσο εντός της Βάσης όσο και στην ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου, καθώς στόχος της δοκιμής είναι να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ορθή λειτουργία του συστήματος.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προγραμματισμένη διαδικασία, η οποία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε απειλή ή περιστατικό, ενώ δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από το κοινό.