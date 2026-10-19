Έπεσε σε φαράγγι 40 μέτρων στο Πολίτικο - Διασώθηκε από την Πυροσβεστική

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας, η κλήση λήφθηκε στις 16:15 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με όχημα και ομάδα διάσωσης. Τα μέλη της Πυροσβεστικής ανέσυραν το άτομο από φαράγγι με επικλινές βάθος περίπου 40 μέτρων, χρησιμοποιώντας διασωστική εξάρτηση. Στη συνέχεια το μετέφεραν στο επίπεδο του δρόμου και το παρέδωσαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για προληπτικό έλεγχο και παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε άλλο περιστατικό, στις 01:25 τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για πυρκαγιά σε δύο μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα στο πεζοδρόμιο μπροστά από οικίες, στην περιοχή Γερμασόγειας, στην επαρχία Λεμεσού. Στο σημείο έσπευσε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 01:56, ενώ τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα. Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Για το τριήμερο από τις 06:00 της 16ης Οκτωβρίου 2026 μέχρι τις 06:00 της 19ης Οκτωβρίου 2026, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 111 κλήσεις για βοήθεια: 55 πυρκαγιές, 45 ειδικές εξυπηρετήσεις και 11 ψευδείς κλήσεις. Από αυτές, 40 κλήσεις αφορούσαν το διάστημα από τις 06:00 της 18ης Οκτωβρίου μέχρι τις 06:00 της 19ης Οκτωβρίου 2026. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 20 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και τέσσερις ψευδείς κλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ