Προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση σημειώνεται από το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό, λόγω βλάβης.
Λεμεσός: Χωρίς νερό περιοχή στον Άγιο Αθανάσιο - Πότε θα επανέλθει η υδροδότηση
Συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία εκτιμάται ότι θα επιδιορθωθεί έως τις 15:00.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού, χωρίς νερό έχουν μείνει οι οδοί Πεντέλης, Γρηγόριου Βερναρδάκη, Αλεξανδρείας, Πέτρας, Σόλωνος Μιχαηλίδη, Χρίστου Μουρούζη, Αγίων Θεοδώρων, Νίκου Μαρκίδη, Γυψοκαμίνου, Αρτέμιδος, Αστέρων, Διός, Χριστόδουλου Μαρκίδη, Ικαρίας, Αστροφεγγιάς, Μάρκου Μουσούρη, Πίνδου, Σουνίου, Περσεφόνης Παπαδοπούλου, Κεφαλόβρυσου, Αγίου Αμβροσίου, Ανδρέα Μαρκίδη και Θεοσκέπαστης.
Συνεργεία του Οργανισμού βρίσκονται στις περιοχές και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία υπολογίζεται να επιδιορθωθεί στις 15:00.
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