Απήγαγαν και μαχαίρωσαν 24χρονο Τουρκοκύπριο στη Λεμεσό - Αναζητούνται τρεις δράστες

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 24χρονος στις Αρχές, τρεις δράστες τον προσέγγισαν ενώ βρισκόταν σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου και τον απήγαγαν, μεταφέροντάς τον με τη βία σε αγροτική περιοχή.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Διευθυντής του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, επικαλούμενος τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, οι δράστες φέρονται να τον κράτησαν παρά τη θέλησή του για περίπου μία ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας τον ξυλοκόπησαν, ενώ στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Σε ό,τι αφορά τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 24χρονου, οι δράστες φαίνεται να τον υποψιάζονταν για εμπλοκή σε κλοπές σκύλων. Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσο ο ισχυρισμός αυτός συνδέεται με το περιστατικό, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο το θύμα να γνώριζε τους δράστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ο 24χρονος, όταν μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για περίθαλψη, φέρεται να είχε αποδώσει τα τραύματά του σε τροχαίο ατύχημα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των τριών δραστών.

Για την υπόθεση διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα απαγωγής και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.