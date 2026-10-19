Η μνήμη της κυπριακής μετανάστευσης ζωντάνεψε στη Λεμεσό μέσα από τα βιβλία του Πέτρου Πόρακου

Πρόκειται για τα έργα «Μετανάστευση – Περί Κυπρίων Μεταναστών» και «Κύπριοι του Λονδίνου – Cypriots of London», δύο εκδόσεις που επιχειρούν να διασώσουν από τη λήθη ανθρώπινες διαδρομές, προσωπικές μαρτυρίες και πτυχές της ιστορίας του κυπριακού Ελληνισμού πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα της πατρίδας. Μέσα από τις σελίδες τους αναδύονται οι αγώνες, οι αγωνίες, οι θυσίες και οι δημιουργικές αναζητήσεις ανθρώπων που εγκατέλειψαν την Κύπρο, αναζητώντας νέες προοπτικές ζωής, χωρίς να αποκοπούν από τις ρίζες, τη γλώσσα και την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Παράλληλα, φωτίζεται η δράση Κυπρίων που διακρίνονται στο Λονδίνο και ευρύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλοντας με το έργο τους στην προβολή του τόπου καταγωγής τους. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ουσιαστική συνάντηση ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού, με τον λόγο των ομιλητών να αναδεικνύει τη σημασία της καταγραφής της μεταναστευτικής εμπειρίας, τόσο ως ιστορικής παρακαταθήκης όσο και ως ζωντανής μαρτυρίας για τις επόμενες γενιές.

Την παρουσίαση συντόνισε ο Άγγελος Ιακωβίδης, επικοινωνιολόγος, καθηγητής στο Intercollege και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Στον χαιρετισμό του, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, υπογράμμισε ότι η παρουσίαση δεν αφορούσε απλώς την έκδοση δύο βιβλίων, αλλά την ιστορία ανθρώπων που άφησαν πίσω την πατρίδα τους, μεταφέροντας μαζί τους τις αναμνήσεις, τις παραδόσεις, τη γλώσσα, τις αξίες και την αγάπη τους για την Κύπρο. Όπως ανέφερε, χιλιάδες συμπατριώτες μας εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, εργάστηκαν σκληρά, δημιούργησαν οικογένειες και επιχειρήσεις και συνέβαλαν στην κοινωνία που τους υποδέχθηκε, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την κυπριακή τους ταυτότητα και μεταλαμπαδεύοντας την παράδοσή τους στις νεότερες γενιές.

«Πίσω από κάθε ιστορική αναφορά υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι, προσωπικές θυσίες, όνειρα, δυσκολίες αλλά και επιτυχίες», ήταν το ουσιαστικό μήνυμα του χαιρετισμού του, μέσα από τον οποίο αναδείχθηκε η ανάγκη να καταγραφούν, να μελετηθούν και να διασωθούν αυτές οι διαδρομές. Παράλληλα, συνεχάρη τον συγγραφέα για την προσπάθειά του και τη συμβολή του στην αποτύπωση μιας σημαντικής πτυχής της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Ακολούθησε η προβολή βιντεοσκοπημένου χαιρετισμού του Χρίστου Καραολή, Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Δρ Κωστάκης Ευαγγέλου, MBE (Member of the Order of the British Empire), ενώ το μέρος των χαιρετισμών ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Δρος Εύρου Αλεξάνδρου, Προέδρου του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού – Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Σύντομη αναφορά στο έργο του συγγραφέα έκανε ο Δρ Κρίστης Χαράκης, Κρητικός λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συγγραφικής προσπάθειας και της καταγραφής ιστοριών που συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα της κυπριακής κοινωνίας και της διασποράς της. «Cypriots of London»: Οι Κύπριοι που γίνονται πρεσβευτές πολιτισμού Αναφερόμενος στο βιβλίο «Κύπριοι του Λονδίνου – Cypriots of London», ο Πέτρος Πόρακος εξήγησε ότι βασικός στόχος της έρευνάς του είναι η διερεύνηση άγνωστων πτυχών της δράσης Κυπρίων οι οποίοι, μέσα από την επαγγελματική, επιστημονική και πολιτιστική τους πορεία, λειτουργούν ως πρεσβευτές του τόπου τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα στο Λονδίνο.

Όπως σημείωσε, μέσα από την έκδοση επιχειρείται να δοθούν στον αναγνώστη τα κατάλληλα ερεθίσματα για μια βαθύτερη γνωριμία με συμπατριώτες μας που διακρίνονται στους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, τόσο στη βρετανική πρωτεύουσα όσο και διεθνώς. Ιδιαίτερη θέση στην προσπάθεια αυτή κατέχουν οι προσωπικές συνεντεύξεις, μέσα από τις οποίες οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τις εμπειρίες, τις διαδρομές και τα επιτεύγματά τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η ιστορία της κυπριακής παρουσίας στο Λονδίνο αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο, πέρα από τις γενικές ιστορικές αναφορές, φωτίζοντας τη δημιουργικότητα, την επιμονή και την προσφορά των Κυπρίων της διασποράς. «Ένα καθήκον απέναντι στους ξεχασμένους ανθρώπους της μετανάστευσης» Ιδιαίτερα βιωματικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας προσέγγισε το βιβλίο «Μετανάστευση – Περί Κυπρίων Μεταναστών», εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του με το θέμα δεν υπήρξε μια απλή συγγραφική επιλογή, αλλά μια βαθιά προσωπική ανάγκη και ένα χρέος απέναντι σε ανθρώπους των οποίων οι ιστορίες κινδύνευαν να χαθούν στη σιωπή του χρόνου. Όπως ανέφερε, θεώρησε καθήκον και υποχρέωσή του να ασχοληθεί με τους ξεχασμένους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και με τους απλούς βιοπαλαιστές της κυπριακής μετανάστευσης, εκείνους που αγωνίστηκαν μακριά από την πατρίδα, συχνά χωρίς η διαδρομή και η προσφορά τους να καταγραφούν όπως τους άξιζε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, όπως εξομολογήθηκε, διαπίστωσε ότι κάθε ιστορία Κύπριου μετανάστη που εντάχθηκε στο βιβλίο αποτελούσε και για τον ίδιο μια πηγή γνώσης και πνευματικού εμπλουτισμού. Εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι και οι αναγνώστες ή οι μελετητές θα μπορούσαν να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα από αυτές τις προσωπικές διαδρομές. Η δική του εμπειρία από τη μετανάστευση υπήρξε καθοριστική. Βιώνοντας ο ίδιος την απομάκρυνση από την πατρίδα, όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να παραμείνει αδιάφορος απέναντι στις ιστορίες των ανθρώπων που μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες. Μετά τον επαναπατρισμό του, η επιθυμία να καταγράψει τη ζωή και την πορεία τους μετατράπηκε σε ανάγκη, οδηγώντας τον σε ένα απαιτητικό ταξίδι έρευνας και συγγραφής.

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με ενθουσιασμό, χωρίς να υπολογίσει εξαρχής τις δυσκολίες, τον χρόνο και το οικονομικό κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος, αλλά με σταθερό προσανατολισμό τη διάσωση της μνήμης.

Η ιστορία της διασποράς ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές

Η παρουσίαση των δύο βιβλίων του Πέτρου Πόρακου ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής καταγραφής ως πράξης αναγνώρισης και σεβασμού προς τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν, με τον δικό τους τρόπο, την πορεία της κυπριακής διασποράς. Γιατί η μετανάστευση δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, ημερομηνίες και γεωγραφικές μετακινήσεις. Αποτυπώνεται στις ζωές των ανθρώπων, στις δυσκολίες που ξεπέρασαν, στις οικογένειες που δημιούργησαν, στις γνώσεις που μοιράστηκαν και στις πολιτιστικές γέφυρες που οικοδόμησαν ανάμεσα στην Κύπρο και τις χώρες που τους φιλοξένησαν.

Μέσα από τις δύο αυτές εκδόσεις, ο συγγραφέας επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανές τις φωνές ανθρώπων που έζησαν και δημιούργησαν μακριά από την πατρίδα, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία του κυπριακού Ελληνισμού γράφεται όχι μόνο στο νησί, αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου οι Κύπριοι συνεχίζουν να εργάζονται, να δημιουργούν και να μεταφέρουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Μια προσπάθεια που μετατρέπει την προσωπική μνήμη σε συλλογική παρακαταθήκη και δίνει στις ιστορίες της μετανάστευσης τη θέση που τους αξίζει στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία.