Συντεχνία «ΙΣΟΤΗΤΑ»: Στα όριά τους οι λειτουργοί Κοινωνικής Ευημερίας - Κατέρχονται σε 24ωρη απεργία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκύπριας Συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», η απεργία θα συνοδευτεί από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 09:00 έξω από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με τους εργαζομένους να ζητούν άμεσες λύσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όπως επισημαίνεται, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξακολουθούν να λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, υπερβολικό αριθμό υποθέσεων ανά λειτουργό, αυξημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες και ακατάλληλους χώρους εργασίας, στους οποίους καταγράφονται και ελλείψεις σε ζητήματα ασφάλειας.

Η Συντεχνία υποστηρίζει ότι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης δεν περιορίζονται στους εργαζομένους, αλλά επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χρειάζονται έγκαιρη κοινωνική προστασία και στήριξη.

Δέκα χρόνια εξαγγελιών χωρίς ουσιαστικές αλλαγές

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις εξαγγελίες για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίες, σύμφωνα με τη Συντεχνία, επαναλαμβάνονται εδώ και μία δεκαετία χωρίς να έχουν επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές.

Οι λειτουργοί υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά του συστήματος, αναλαμβάνοντας συνεχώς πρόσθετες αρμοδιότητες, ενώ την ίδια στιγμή βρέθηκαν να επωμίζονται την ευθύνη για τις αδυναμίες της υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται, το 2024 προχώρησαν στη δημιουργία κλαδικού οργάνου, ενώ ακολούθησαν επιστολές, παρεμβάσεις στη Βουλή, συγκεκριμένες εισηγήσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Μαΐου 2026 τέθηκε προθεσμία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για την προώθηση λύσεων. Στις 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη Συντεχνία, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ζήτησε επιπλέον χρόνο, αναφέροντας ότι ενδεχομένως περίοδο των Χριστουγέννων να είναι διαθέσιμο ένα σχέδιο για πιθανές μελλοντικές λύσεις.

Η «ΙΣΟΤΗΤΑ» αναγνωρίζει ότι η Υφυπουργός ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της, επισημαίνει ωστόσο ότι μέσα σε έναν χρόνο το Υφυπουργείο άλλαξε τρεις Υφυπουργούς, την ώρα που οι υπηρεσιακές διοικήσεις παραμένουν οι ίδιες και γνωρίζουν τα προβλήματα.

«Κάθε αλλαγή Υφυπουργού δεν μπορεί να σημαίνει ότι η αναμονή αρχίζει από την αρχή», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Τέσσερα αιτήματα για άμεσες παρεμβάσεις

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τέσσερα συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία, σύμφωνα με τη Συντεχνία, μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων.

Το πρώτο αφορά την απόσυρση πρόσφατων εγκυκλίων που, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, αυξάνουν τη γραφειοκρατία και μεταφέρουν πρόσθετες ευθύνες στους λειτουργούς. Καταγγέλλουν μάλιστα ότι, αντί να δοθούν σαφείς και συγκεντρωμένες οδηγίες, όπως είχε υποσχεθεί η Διοίκηση για τον Δεκέμβριο του 2025, τους ζητήθηκε να υπογράφουν ότι έχουν παραλάβει, διαβάσει και κατανοήσει κάθε οδηγία.

Το δεύτερο αίτημα αφορά τη μεταφορά της διαχείρισης των έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανατέθηκε προσωρινά στους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών το 2014, ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει σε αυτούς δώδεκα χρόνια αργότερα, δημιουργώντας πρόσθετο φόρτο εργασίας και ταλαιπωρία στους πολίτες.

Παράλληλα, ζητείται ο καθορισμός ανώτατου αριθμού υποθέσεων ανά λειτουργό και ανά πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα κάθε περίπτωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες θα λαμβάνουν την απαραίτητη προσοχή και στήριξη.

Καταγγελίες για την ασφάλεια των εργαζομένων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν σε γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με τη Συντεχνία να ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, παρουσία της Αστυνομίας και επίσπευση των διαδικασιών μεταστέγασης σε κατάλληλα κτίρια.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στα γραφεία των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, όπου, σύμφωνα με τη Συντεχνία, εξυπηρετούμενος προκάλεσε ζημιές με σιδερολοστό στα αυτοκίνητα πέντε εργαζομένων.

Οι λειτουργοί τονίζουν ότι δεν μπορούν να αναμένουν την εκδήλωση ενός σοβαρότερου περιστατικού για να ληφθούν μέτρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η εξεύρεση κατάλληλων κτιρίων και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών αποτελούν ευθύνη της Διοίκησης και δεν πρέπει να μεταφέρονται στους ίδιους.

Κάλεσμα σε κόμματα, βουλευτές και πολίτες

Η Παγκύπρια Συντεχνία «ΙΣΟΤΗΤΑ» ξεκαθαρίζει ότι, παρά την απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση, ο διάλογος με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας συνεχίζεται. Επιμένει, ωστόσο, ότι οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις δεν επαρκούν πλέον και ζητά συγκεκριμένες ενέργειες με μετρήσιμα αποτελέσματα μέχρι τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, καλεί όλους τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής ένταξης, να συμμετάσχουν στην απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Κάλεσμα απευθύνεται και προς τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές, με τη Συντεχνία να επισημαίνει ότι έχουν ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση και έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη λήψης μέτρων. Τους ζητά πλέον να στηρίξουν έμπρακτα τα αιτήματα των εργαζομένων, τόσο με την παρουσία τους στην κινητοποίηση όσο και με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

Η Συντεχνία καλεί επίσης τους πολίτες να στηρίξουν την κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική προστασία των παιδιών, των οικογενειών και των ευάλωτων ανθρώπων που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.