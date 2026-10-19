Στις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μαθητών και μαθητριών στην Παιδοβουλή.
Οι μαθητές που εξελέγησαν στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας για την Παιδοβουλή
Μέσα από τη διαδικασία, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δημοκρατική διαδικασία, αναδεικνύοντας τους συμμαθητές τους που θα εκπροσωπήσουν τη φωνή και τις απόψεις τους.
Εκπρόσωποι του Γυμνασίου Παλλουριώτισσας στην Παιδοβουλή εκλέχθηκαν ο Βασίλης Γεωργίου και η Σάββια Κάντζου, μαθητές του τμήματος Γ2.
Η συμμετοχή στην Παιδοβουλή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους, να καταθέσουν προβληματισμούς και προτάσεις και να συμμετέχουν ενεργά σε ζητήματα που τα αφορούν.
Θερμά συγχαρητήρια στους δύο μαθητές για την εκλογή τους, με ευχές για μια δημιουργική και εποικοδομητική θητεία, εκπροσωπώντας επάξια τους συμμαθητές τους και το σχολείο τους καταλήγει σχετική ανακοίνωση του σχολείου.
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