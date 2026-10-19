Ξυλοδαρμός 16χρονου στα Λατσιά: Επτά ανήλικοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Διαδικαστικά, η υπόθεση ορίστηκε για τα 20 Νοεμβρίου όπου θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου Παίδων, καθώς όλοι οι ύποπτοι είναι κάτω των 18 ετών.

Σε σχέση με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, αφορούν κυρίως σε βαριά σωματική βλάβη και σε επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη. Οι ανήλικοι ύποπτοι οδηγήθηκαν ξανά στο Δικαστήριο, όπου αποφασίστηκε η καταχώρηση της υπόθεσης εναντίον τους, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, πλην ενός που αποφασίστηκε να παραμείνει υπόδικος καθώς αντιμετωπίζει επιπρόσθετες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος στην κατάθεσή του ανέφερε ότι είναι μαθητής, στην Β’ τάξη Λυκείου και από τον Μάιο του 2025 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2026, διατηρούσε δεσμό με συγκεκριμένη ανήλικη κοπέλα. Υποστήριξε ότι η σχέση τους τερματίστηκε καθώς είχαν διάφορους τσακωμούς και εκ των υστέρων η ανήλικη κοπέλα, διέδιδε φήμες στα Λατσιά ότι, ο παραπονούμενος την χτυπούσε.

Όπως αναφέρθηκε, διάφοροι φίλοι της ανήλικης, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις πρώτοι ύποπτοι, αντέδρασαν και αφού δημιούργησαν ομάδα στην εφαρμογή Instagram, όπου στην εν λόγω ομάδα ήταν ο παραπονούμενος και ακόμη δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία αναζητούνται, ξεκίνησαν να καλούν τον παραπονούμενο, ζητώντας του να συναντηθούν για να λυθεί το όλο θέμα και οι μεταξύ τους διαφορές. Τελικά συμφώνησαν να συναντηθούν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου σε συγκεκριμένη τοποθεσία στα Λατσιά.

Ο 16χρονος μετέβη στο μέρος που συμφώνησαν, με όχημα δύο φίλων του. Όπως είπε, με την άφιξη τους, άνοιξε το παράθυρο του οχήματος και διαπίστωσε ότι στο σημείο ήταν μαζεμένα γύρω στα 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και η ανήλικη πρώην κοπέλα του. Εκείνη τη στιγμή, προσέγγισαν το όχημα οι ύποπτοι 1 και 4, του ζήτησαν να εξέλθει του οχήματος και αφού ο παραπονούμενος δεν το έπραξε, ένας εκ των δύο υπόπτων, του άνοιξε την πόρτα. Ο παραπονούμενος εξήλθε του οχήματος και στάθηκε μπροστά από τον 1ο ύποπτο και του είπε «πε μου ρε τι θέλεις να πούμε». Ο 1ος ύποπτος δεν του απάντησε και τον κλώτσησε με το δεξί του πόδι στη δεξιά μεριά του σαγονιού του και αμέσως με το δεξί του χέρι, του έδωσε μπουνιά στο ίδιο σημείο του προσώπου του. Ακολούθως ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν ακόμα στο έδαφος, τον προσέγγισαν άλλοι ύποπτοι, και ξεκίνησαν να τον κλωτσούν. Ένας από τους υπόπτους, τον προσέγγισε και αφού ξεκίνησε να τον χτυπάει με μπουνιές, τον ρώτησε αν «δέρνει κορούες».