Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε στις 14:25 πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:25 στην τοποθεσία «Λαξιά του Αργάτη», στον Δήμο Αγίας Φύλας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.
Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Φύλα
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:25 στην τοποθεσία «Λαξιά του Αργάτη» και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μία ώρα αργότερα.
Η πυρκαγιά έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα και τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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