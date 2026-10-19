Προχωρά η αφαλάτωση στον Μαζωτό παρά τις αντιδράσεις - Αγωγοί, ογκόλιθοι, δεξαμενές και δρόμος περιλαμβάνονται στα έργα

Λεπτομέρειες για την υλοποίηση των έργων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν δύο υποθαλάσσιους αγωγούς, οι οποίοι θα είναι θαμμένοι σε όλο το μήκος και θα έχουν προστασία από πάνω τους, παρουσιάζονται στα έγγραφά του διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες. Στο μεταξύ, ο εργολάβος θα πρέπει να παραδώσει εντός τριών μηνών δρόμο πρόσβασης πλάτους εφτά μέτρων και χώρο για υποσταθμό και εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού.

Αναλυτικά, η υλοποίηση των θαλάσσιων έργων θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Κατασκευή εισόδου νερού (Intake structure).

2. Υποθαλάσσιος αγωγός λήψης θαλασσινού νερού.

3. Κατασκευή στην παραλία με δύο διαμερίσματα/ δεξαμενές. Στη μια δεξαμενή θα εισέρχεται θαλασσινό νερό και θα αντλείται προς τον σταθμό αφαλάτωσης. Στην άλλη δεξαμενή θα εισέρχεται η άλμη μετά την επεξεργασία του νερού στη μονάδα αφαλάτωσης.

4. Υποθαλάσσιος αγωγός απόρριψης της άλμης στην ανοικτή θάλασσα.

5. Κατασκευή απόρριψης άλμης (διαχυτήρας) στο θαλάσσιο άκρο του αγωγού.

6. Θωράκιση της ακτογραμμής με φυσικούς ογκόλιθους.

7. Δρόμος πρόσβασης προς τις δεξαμενές και διαμόρφωση χώρου στην περιοχή των δεξαμενών.

8. Διαμόρφωση των πρανών εκσκαφής.

9. Εγκατάσταση συστήματος οπτικής παρακολούθησης του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για τα έργα στη ξηρά, όπως ο αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο του ΤΑΥ, είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο με δαπάνη ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ.

Το πλάνο της κυβέρνησης είναι τα κατασκευαστικά έργα να ξεκινήσουν αρχές του 2027, ώστε η μονάδα, η οποία θα ενισχύσει το δίκτυο του Νοτίου Αγωγού, να τεθεί σε λειτουργία από το προσεχές καλοκαίρι, με στόχο την κάλυψη των υδατικών αναγκών για την περίοδο 2027 – 2029.

Για το έργο της μονάδας αφαλάτωσης υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τα κοινοτικά συμβούλια της περιοχής και τους κατοίκους Μαζωτού, που έχουν οργανωθεί δημιουργώντας την Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού. Όπως αναμενόταν, η ενεργοποίηση της διαδικασίας προσφοροδότησης της μονάδας αφαλάτωσης την περασμένη Πέμπτη, προκάλεσε εκ νέου την αντίθεση της κοινότητας, με την Ομάδα Πρωτοβουλίας να προαναγγέλλει κινητοποιήσεις.

Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς όρους

Κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα πρέπει, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, να εφαρμοστούν οι όροι που καταγράφονται στη σχετική γνωμοδότηση που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Ο εργολάβος θα πρέπει να υποβάλει μεθόδους εργασίας που να διασφαλίζουν ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον στο στάδιο κατασκευής του έργου είναι οι ελάχιστες δυνατές και σύμφωνες με όλους τους περιβαλλοντικούς όρους.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μη συμμορφώσεις με τους περιβαλλοντικούς όρους τότε ο εργολάβος θα πρέπει να σταματήσει αμέσως τις σχετικές εργασίες, να προτείνει διορθωτικά μέτρα για συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους, να λάβει την έγκριση του μηχανικού και στη συνέχεια να εφαρμόσει τα εγκεκριμένα μέτρα. Εάν ο μηχανικός διαπιστώσει ότι ο εργολάβος ευθύνεται για μη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς όρους τότε θα γίνεται αφαίρεση €500 ανά ημέρα ανά παράβαση.

Μέτρα για την ασφάλεια

Όσον αφορά τα μέτρα για την Ασφάλεια τροχαίας, σκαφών και λουομένων, στα έγγραφα του αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ρητά ότι ο εργολάβος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι κατασκευαστικές εργασίες να εκτελούνται με ρυθμό και τρόπο που, εάν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται ή να μειώνεται στο ελάχιστον οποιαδήποτε οχληρία/ προβλήματα στους χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου (βρίσκεται στα δυτικά του Έργου) και των παραπλήσιων χερσαίων και θαλάσσιων χώρων και γενικά στην όλη διακίνηση των ψαράδων, αστυνομικών, τουριστών/ επισκεπτών τόσο την ημέρα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όσο και τη νύχτα.

Ανομοιόμορφος θαλάσσιος πυθμένας

Ο πυθμένας της θάλασσας είναι ανομοιόμορφος με τοπικές απότομες μεταβολές. Στην περιοχή του έργου υπάρχουν χαλαρά υλικά, σκληρά πετρώματα μεμονωμένα και συμπαγή, βλάστηση/ χλωρίδα. Ο πυθμένας μεταβάλλεται ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου ο εργολάβος θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση του βυθού σε ανεξάρτητο τοπογράφο που θα εγκρίνει μηχανικός. Στη αποτύπωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η περιγραφή του υλικού του βυθού (π.χ. χαλίκια, άμμος, βράχος κτλ).

Επίσης θα πρέπει να γίνει αποτύπωση μετά την ολοκλήρωση του βυθού από ανεξάρτητο τοπογράφο που εγκρίνει μηχανικός. Η μετακίνηση υλικού στη διάρκεια της σύμβασης, για παράδειγμα η μετακίνηση λόγω θαλασσοταραχής, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην αβεβαιότητα που έλαβε υπόψη του ο Εργολάβος στις σχετικές τιμές μονάδος.

Εξάλλου υπάρχουν τοπικές εξάρσεις διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Ο εργολάβος θα πρέπει να λάβει υπόψη την παρουσία των εξάρσεων και διαμορφώσει τη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου ανάλογα.

Κίνδυνος ζημιάς από κυματισμό

Το έργο είναι εκτεθειμένο στην ανοικτή θάλασσα. Υπάρχει, σύμφωνα με μελέτη, πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, να συμβεί κυματισμός που να μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο έργο. Ο εργολάβος θα πρέπει να προγραμματίσει και πραγματοποιήσει την εκτέλεση του έργου ώστε:

α. να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς

β. σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς να ελαχιστοποιηθεί η έκταση της ζημιάς στο περιβάλλον, στο έργο, στον εξοπλισμό και οπουδήποτε αλλού.

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη για την κάλυψη ζημιάς από φυσικά φαινόμενα.