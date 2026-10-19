Αναστάτωση στο κέντρο της Λευκωσίας: Αυτοκίνητο κατέληξε ανάμεσα σε θαμώνες καφετέριας στην Πινδάρου - Δύο άτομα τραυματίστηκαν (βίντεο)

Σύμφωνα πληροφορίες, ηλικιωμένη οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει σε καφετέρια, καταλήγοντας στον χώρο όπου βρίσκονταν θαμώνες.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα φέρει τραύμα στο γόνατο και το δεύτερο στο μάτι.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην πολυσύχναστη περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου διερευνώνται.

Δείτε βίντεο του RoadReportcy από τη σκηνή του τροχαίου: