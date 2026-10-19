923 παράπονα στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων σε εννέα μήνες

Κατά το 2026, το Γραφείο έλαβε επίσης 111 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, διενήργησε 35 ελέγχους, από τους οποίους οι 23 ήταν επιτόπιοι, και εξέδωσε 14 αποφάσεις. Παράλληλα, συνέβαλε στο νομοθετικό έργο και εκπόνησε 52 εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η κ. Χριστοφίδου υπενθύμισε ότι το Γραφείο ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτρόπου Πληροφοριών. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για αυτοτελή θεσμική αποστολή, η οποία υποστηρίζεται σήμερα από το ίδιο προσωπικό.

Η Επίτροπος ανέφερε ότι το προσωπικό συχνά εργάζεται πέραν του ωραρίου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. «Δεν μπορεί η υπερεργασία να αποτελεί τη μόνιμη βάση λειτουργίας μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής», είπε. Επισήμανε επίσης ότι οι συχνές αποχωρήσεις λειτουργών δημιουργούν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου του Γραφείου. «Χρειαζόμαστε συνθήκες που να προτρέπουν προσέλκυση και διατήρηση τεχνογνωσίας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν το οργανόγραμμα του Γραφείου και η αναδιάρθρωσή του.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου για το 2007 ανέρχεται σε 1.491.782 ευρώ, έναντι 1.386.666 ευρώ το 2026, ανέφερε η κ. Χριστοφίδου. Η αύξηση, ύψους 7,6%, αφορά κυρίως την αγορά υπηρεσιών, τα έξοδα εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων, πιστώσεις για μηχανογραφικό εξοπλισμό και την ενημέρωση του κοινού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατήρηση των 200.000 ευρώ για αγορά υπηρεσιών, εξηγώντας ότι το ποσό αφορά εξειδικευμένη υποστήριξη για τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση για μόνιμη στελέχωση της Αρχής.

«Είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι κάθε υπόθεση απαιτεί χρόνο, προσεκτική εξέταση και νομική και τεχνική αξιολόγηση», είπε η κ. Χριστοφίδου. Αργότερα υπογράμμισε την ανάγκη ισότιμης θεσμικής στήριξης των ανεξάρτητων αρχών, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα με τον φόρτο των αρμοδιοτήτων τους.

Οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου και του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης έθεσαν το ζήτημα της ανάγκης εγκατάστασης καμερών έξω από σχολεία και γήπεδα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Η Επίτροπος διευκρίνισε ότι έχει εγκρίνει τη χρήση τους από το 2025, αλλά η εγκατάστασή τους δεν προχώρησε, πιθανότατα λόγω κόστους.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος ρώτησε για τη διαχείριση μηνυμάτων με ψευδή προέλευση και στοιχεία, καθώς και για το ενδεχόμενο παραβίασης βάσεων δεδομένων. Η Επίτροπος απάντησε ότι, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, ο επηρεαζόμενος φορέας, όπως μια τράπεζα, υποβάλλει γνωστοποίηση στο Γραφείο. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους τάχθηκε υπέρ των αιτημάτων για ενίσχυση του Γραφείου.

Ο βουλευτής του Κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης έθεσε το θέμα αποφάσεων που προσβλήθηκαν δικαστικά και στις οποίες δικαιώθηκαν οι αντίδικοι. Η κ. Χριστοφίδου ανέφερε ότι διαπιστώθηκε ανεπαρκής χειρισμός από λειτουργούς του Γραφείου και ότι γι’ αυτό υπάρχει αίτημα για μόνιμη στελέχωση με εξειδικευμένους νομικούς λειτουργούς.

Ο κ. Μιχαηλίδης ρώτησε επίσης γιατί το Γραφείο έθεσε ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων δωρητών στον Φορέα Ανεξάρτητης Κοινωνικής Στήριξης, ενώ επρόκειτο για εταιρείες και όχι για φυσικά πρόσωπα. Η πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου προέτρεψε να μη συζητηθεί το θέμα στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού.

Οι βουλευτές του Κινήματος Άλμα Μιχάλης Παρασκευάς και της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδου έθεσαν ζήτημα κατανομής του προϋπολογισμού. Η κ. Χριστοφίδου διευκρίνισε ότι στην παρούσα φάση χρειάζεται αγορά υπηρεσιών για τη διαχείριση εκκρεμών θεμάτων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η πλήρωση μόνιμων θέσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ