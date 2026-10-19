Χωρίς νερό οι Τρούλλοι την Τρίτη από τις 06:30 έως τις 15:00

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 06:30 έως τις 15:00.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση νερού, ώστε τα αποθέματα στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

Πηγή: ΚΥΠΕ