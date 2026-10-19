Διακοπή νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων θα σημειωθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης. Οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της Πλατείας Αγίου Μάμα. Η βιοτεχνική περιοχή δεν θα επηρεαστεί.
Χωρίς νερό οι Τρούλλοι την Τρίτη από τις 06:30 έως τις 15:00
Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης, στο πλαίσιο της ανάπλασης της Πλατείας Αγίου Μάμα, θα διακόψουν την παροχή νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τρούλλων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 06:30 έως τις 15:00.
Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να περιορίσουν τη χρήση νερού, ώστε τα αποθέματα στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Ο ΕΟΑ Λάρνακας απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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