Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο όχημα, σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στη Λευκωσία.
Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία: Φωτιά σε αυτοκίνητο, έκλεισε ο χώρος στάθμευσης
Στο σημείο επενέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς με τη χρήση σωλήνων πυρόσβεσης και αναπνευστικών συσκευών.
Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, αρχικά έγιναν προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς από παρευρισκομένους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες.
Στο σημείο επενέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς με τη χρήση σωλήνων πυρόσβεσης και αναπνευστικών συσκευών.
Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ στη συνέχεια άρχισε η διαδικασία εξαερισμού του στεγασμένου χώρου στάθμευσης, με τη χρήση μηχανής θετικής πίεσης και των συστημάτων εξαερισμού του εμπορικού κέντρου.
Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος στάθμευσης έχει κλείσει πλήρως για το κοινό και θα παραμείνει κλειστός μέχρι την ολοκλήρωση του εξαερισμού.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα στον καλυμμένο χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρο στη Λευκωσία. Έγιναν προσπάθειες κατάσβεσης από παρευρισκομένους με την χρήση πυροσβεστήρων. Εκ μέρους της πυροσβεστικής γίνεται τελική κατάσβεση με την εγκατάσταση σωλήνων πυρόσβεσης και χρήση αναπνευστικών συσκευών. Η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη. Τώρα γίνεται εξαερισμός του στεγασμένου χώρου στάθμευσης με μηχανή θετικής πίεσης και τους εξαεριστήρες του εμπορικού κέντρου . Ο χώρος στάθμευσης έχει κλείσει πλήρως για το κοινό μέχρι τον πλήρη εξαερισμό του χώρου.— Andreas Kettis (@akettis) October 19, 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.