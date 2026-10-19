Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία: Φωτιά σε αυτοκίνητο, έκλεισε ο χώρος στάθμευσης

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, αρχικά έγιναν προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς από παρευρισκομένους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες.

Στο σημείο επενέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς με τη χρήση σωλήνων πυρόσβεσης και αναπνευστικών συσκευών.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ στη συνέχεια άρχισε η διαδικασία εξαερισμού του στεγασμένου χώρου στάθμευσης, με τη χρήση μηχανής θετικής πίεσης και των συστημάτων εξαερισμού του εμπορικού κέντρου.

Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος στάθμευσης έχει κλείσει πλήρως για το κοινό και θα παραμείνει κλειστός μέχρι την ολοκλήρωση του εξαερισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.