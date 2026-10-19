Απαγωγή και μαχαίρωμα Τουρκοκύπριου στη Λεμεσό: Οι υποψίες για κλοπές σκύλων και οι τρεις δράστες

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, ωστόσο ο 24χρονος προχώρησε σε καταγγελία μόλις τη Δευτέρα, δίνοντας στους ανακριτές στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε την επίθεση.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, τρία πρόσωπα τον προσέγγισαν ενώ βρισκόταν σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου και τον μετέφεραν με τη βία σε αγροτική περιοχή. Εκεί, φέρονται να τον κράτησαν παρά τη θέλησή του για περίπου μία ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παραπονουμένου, οι δράστες τον υποψιάζονταν για εμπλοκή σε κλοπές κυνηγετικών σκύλων και του ζητούσαν εξηγήσεις για συγκεκριμένα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με ρατσιστικά κίνητρα, αλλά με προσωπικές διαφορές ή υποψίες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες κλοπές.

Άλλωστε, ο 24χρονος, παρά την τουρκοκυπριακή καταγωγή του, διαμένει από τη γέννησή του στις ελεύθερες περιοχές, μιλά ελληνικά και κινείται σε ελληνοκυπριακό περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για άλλες υποθέσεις κλοπών, ενώ στα όσα ανέφερε στους ανακριτές δεν κάνει λόγο για ρατσιστικά κίνητρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο 24χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, φέρεται να απέδωσε τα τραύματά του σε τροχαίο ατύχημα, γι' αυτό και δεν ενημερώθηκε η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και την αξιολόγηση στοιχείων, εξετάζοντας παράλληλα κατά πόσο το θύμα γνώριζε τους δράστες. Για την υπόθεση διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα απαγωγής και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.